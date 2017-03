Bilen til Kine (18) er ikke helt som alle andre

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

VW Passat stasjonsvogn, ja...

En bli som det går både 13 og 14 på dusinet av. Og som omtrent er like spennende som en porsjon vassgraut, tenker nok mange.

Men selv noe så alminnelig som en VW Passat kan også være både spennende og spesielt.

Det er bilen til Kine Finnekås, fra Tinn i Telemark et godt bevis på. Hun har nemlig en VW Passat W8 fra 2002.

Dukker den opp i bakspeilet, gjør man lurt i å ikke yppe seg for mye. Det kan nemlig fort by på en stygg overraskelse og at du endrer ditt syn på VW Passat stasjonsvogn en gang for alle... Her snakker vi nemlig om en ulv i fåreklær!

W8 betegnelsen kan være litt forvirrende, men det er altså en V8-motor i denne bilen originalt fra fabrikk, sammen med firehjulsdrift og det meste av utstyr som var tilgjengelig den gang bilen var ny.

"W" kommer av at VW måtte lage en svært kompakt motor for å få klemt den med mellom forskjermene her. Den har i praksis fire sylinderrekker, og derav altså W8.

Motoren har fire overliggende kamaksler og fire ventiler per sylinder. Effekten er 275 hk / 370 Nm ut av et motorvolum på 4 liter.

Den norske importøren hadde ikke denne bilen i sine prislister da den var ny, men tok den kun inn på spesialbestilling. Prisen på herligheten var 900.000 hardt beskattede 2002-kroner. Ikke direkte billig, med andre ord.