Bilen er pill råtten - likevel kan den gå for en halv million

Allikevel skal den selges på auksjon . Man forventer stor interesse og at den til slutt vil gå for rundt en halv million kroner.

Det finnes nesten ingen grenser for hvor dårlig, rusten, slitt og ødelagt en bil kan bli. Det finnes nesten heller ingen grenser hva folk er villige til å betale for det som regelrett er et pill råttent vrak.

Foruten det spektakulære utseendet, snakker vi skivebremser på alle hjul, uavhengig fjæring på alle hjul, gode prestasjoner – og det er vel unødvendig å fortelle at dette er udødelige bilklassikere på høyt nivå.

Senere har den gjentatte ganger blitt kåret til verdens vakreste bil. Ikke bare var den flott å se på – den var svært teknisk avansert for sin tid også.

Rekkesekseren under pansret med intet mindre enn tre SU-forgassere trenger også full gjennomgang.

Krever noe over middels pågangsmot

Vi ser selvfølgelig skjønnheten og de ikoniske, særegne linjene på denne gjennom all elendigheten. Men mener vel allikevel at du skal være i besittelse av noe mer enn middels pågangsmot for å gå løs på denne.

En ting er arbeidstimer og kunnskap. De færreste har kompetanse nok til å sette i stand igjen en slik bil. Tro heller ikke at det er gratis. Her må ikke bare det meste gås igjennom, repareres eller skiftes.

Her må man ta alt, og da mener vi absolutt alt. Det finnes vel knapt nok en skrue på denne bilen som kan brukes på nytt som den er nå.

Den unike sportsbilen ble funnet i en hekk

Kun to eiere

Bilen som forresten har chassisnummer 282, og dermed er en svært tidlig utgave, ble solgt ny 4. april 1962. Den gangen var den blå med sort skinninteriør. Noe som var en uvanlig og sjelden kombinasjon.

Første eier skal ha hatt den vakre rasekatten i hele 35 år. Den skal visstnok ha hatt bare to eiere, men har tydeligvis rukket å bli både rød for den til slutt ble hvit. Interiøret er også trukket om og er per i dag i blått stoff.

Les test av ny og billig Jaguar her: