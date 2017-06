Bergensere klager over dyr parkering, man har neppe fått med seg hva som skjer i Oslo

Prisforskjellen for parkering i Norges to største byer er svært stor. Legg merke til at prisen til høyre (Oslo) er per halvtime.

Prisforskjellen for parkering i Norges to største byer er svært stor. Legg merke til at prisen til høyre (Oslo) er per halvtime.

Nylig akket Bergensavisen seg over at det var blitt så dyrt å være bilist i Bergen, etter at det var foreslått i innføre nye bomstasjoner i byen.

Bergen sentrum betaler allerede svært dyrt. For eksempel gjennom svært dyr parkering. Bergensavisens lederkommentar

Men tar man en titt på prisene på parkering i Bergen, er det liten tvil om at bergensere slipper betydelig billigere unna enn i Oslo.

For mens man i ByGarasjen i Bergen slipper unna med 24 kroner i timen - koster det i Oslos kanskje største parkeringshus Sentrum P-hus 36 kroner - per påbegynte halvtime.

Det betyr at man for 91 minutter parkering, må ut med 144 kroner - noe som er omtrent det samme som prisen for å stå parkert i Bergen et døgn.

Parkering i Oslo er omtrent dobbelt så dyrt i snitt som i Bergen.

Til sammenligning tjener en butikkmedarbeider rundt 150 kroner per time etter skatt.

- Man kan ta så høy pris, enkelt og greit

Daglig leder Lars Monsen i bransjeorganisasjonen NorPark forklarer den store forskjellen veldig enkelt:

Leder i bransjeforeningen Norpark, Lars Monsen, sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dette er et resultat av tilbud og etterspørsel. Man kan ta så høy pris, enkelt og greit. Det er private grunneiere og det driftes av private selskaper, og de ønsker en inntjening.

At prisforskjellen er så stor handler samtidig i stor grad om Oslos svært restriktive bilpolitikk.

- Overordnet sett er det et politisk spørsmål. Parkering blir et knapphetsgode når man har en veldig stram politisk tanke rundt gateparkering. En del av P-husene i Bergen er politisk styrt, men det har man ikke i Oslo. Når prisene da settes i Bergen, vil de nok skjele litt til andre mål. En kan styre prisen lavere i p-hus, nettopp for å få folk bort fra gatene. Det verktøyet har ikke politikerne i Oslo, sier Monsen.

Derimot er det det motsatte som skjer: P-husene i Oslo har nylig gjennomført et betydelig prishopp i forbindelse med at det nye byrådet i Oslo har justert opp prisen på gateparkering og varslet storstilt fjerning av parkeringsplasser på gateplan fra i sommer.

Forklarer høye priser med politikken i Oslo



Q-park-sjef Kjetil Bratseth sier det hele koker ned til tilbud og etterspørsel:

- Kommunen er styrende for prisnivået. I Bergen har Bergen parkering mange p-plasser og er styrende for prisivået. I Oslo gjør kommunen det stikk motsatte og fjerner plasser. Det øker presset på de private plassene, sier Bratseth til Side3.

- Vi vil vurdere prisen etter etterspørselen. Hvis tykket blir større, vil det nok først gå ut over prisen på abonnementsparkering, fordi selskapene ønsker å frigjøre plass til de som betaler per time.