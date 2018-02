Batteritrøbbel: - Slik unngår du flatt bilbatteri i kulda

Kulda er i ferd med å bite seg skikkelig fast i landet vårt. Det er noe som gir mange bileiere utfordringer.

Biler trives nemlig ikke så veldig bra når det blir mange kuldegrader. Den største utfordringen er startproblemer. Det opplever mange i disse dager:

– Har du uflaks, sier det bare "klikk" når du vrir om nøkkelen eller trykker inn startknappen. Da er batteriet temmelig sikkert tomt for strøm. Og uten strøm, kan du bare glemme å få start på bilen, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Mandager spesielt travle

Dette er typisk noe som skjer når bilen har stått stille en periode. Det kan være tungt å få i gang med nediset og nedsnødd bil. Det underbygges også av statistikk fra Viking Redning. De rykker ut mye mer ut på denne tiden av året, enn ellers.

– Vi gir 20 prosent mer starthjelp i vintermånedene enn ellers i året. Spesielt mandager etter langhelger, vinter- og påskeferier er mye travlere enn øvrige dager i året. Mye av dette skyldes flatt bilbatteri, sier Sjur Jensen Bay, markedsdirektør i Viking Redningstjeneste.

Assistansen gjelder både de som har latt bilen stå under et kaldt hytteopphold, og de som kommer hjem til en bil med flatt batteri. Dette oppdager mange først når de skal kjøre til jobb på mandag.

– Må batteriet byttes når det har vært flatt?

Et enkelt råd

– Om du vil unngå å stå på fjellet med flatt batteri på søndag eller trøbbel med å komme deg på jobb mandag, bør du sjekke lade- og hvilespenningen på bilbatteriet. Står det dårlig til med batteriet, vil det ikke klare å levere nok strøm til å starte bilen i kulda, sier Jensen Bay, i en pressemelding.

Brooms bilekspert har et enkelt råd:

– Følg med hvordan bilen oppfører seg når du starter den. Hvis den nøler og det tar lang tid før den helt kommer i gang, da er det typisk et tegn på at batteriet ikke yter maks. Da kan det også gå fort nedover. For å unngå dette, er det veldig smart å lade batteriet en gang eller to i løpet av vinteren. En batterilader trenger ikke koste mange hundrelapper, og gir deg en god forsikring mot en veldig kjedelig start på dagen.

Derfor bør du være forsiktig før du hjelper naboen

En batterilader kan være det som får deg gjennom vinteren, uten å få startproblemer.

Mange korte turer

Du kan sjekke batteriet ditt på et verksted eller med et multimeter. Og så finnes det også en ny løsning som gjør dette enda enklere. SpareBank 1 Forsikring tilbyr såkalt smart bilforsikring, med noen ekstratjenester:

– Alle våre kunder med smart bilforsikring kan nå helt enkelt sjekke batteriet fra sofaen hjemme med mobilen. Du kan se om batteriet har nok strøm til å starte bilen i kulda eller om bilen faktisk lader opp batteriet som den skal, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring, i en pressemelding.

Statistikk fra SpareBank 1 viser at hele 6 av 10 kjøreturer er kortere enn fem kilometer. Med mange korte turer kan det rett og slett bli for lite kjøring til å etterfylle den strømmen som blir brukt, spesielt når det er kaldt om vinteren.

25 plussgrader er optimalt...

Ifølge Viking ligger Oslo og Akershus en god del høyere enn landssnittet på 25 prosent, med henholdsvis 38 og 30 prosent andel av utrykninger som dreier seg om starthjelp.

– Dette kan forklares med flere og kortere kjøreturer som setter større press på batteriet. Med småkjøring til butikken på lørdagen vil du også tappe batteriet, og i lengre kuldeperioder kan bilen ha problemer med å holde batteriet tilstrekkelig ladet, også ved lengre kjøreturer, sier Jensen Bay.

Den optimale ladetemperaturen for et batteri er ca. 25 plussgrader, langt unna en normal norsk vinter. Når det er kaldt, kreves det mer av bilen for å lade batteriet.

– Kort fortalt blir motstanden i batteriet høyere, som krever en høyere ladespenning som bilens systemer bare delvis tar hensyn til, sier Jensen Bay.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Du kan forsikre deg mot leasing-smellen

Brukt VW e-GOlf: Denne bruktbilen stiger faktisk i verdi

Tro meg, det smeller hvis du gjør dette galt

Kjørte for sakte - da røk førerkortet i fire måneder