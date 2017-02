Audi Q8: Plutselig sto disse på fergen over Sognefjorden

AUDI PÅ VINTERTUR: Kamuflerte biler på vei over Sognefjorden.

– Det er første gangen jeg ser slike tildekte biler ombord på denne fergestrekningen og jeg tar denne fergen ganske ofte.

Det sier en ivrig og bilinteressert Broom-leser som tok fergen over Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal i dag. Og som var våken nok til å knipse noen bilder og sende til oss.

– Jeg har sett at dere har lagd slik saker tidligere og tenkte at dere kanskje var interesserte i disse bildene også forklarer han.

Kan være den nye snobbe-SUV-en

– Det er veldig vanskelig å se hva slags biler det er snakk om, men jeg synes det ligner på Audi, sier han videre.

– Bilene ble ytterligere dekket med trekk til mens de sto på fergen, forklarer han – og bildene ble derfor tatt da de kjørte i land.

At det er vanskelig å fastslå hva slags biler det er snakk om har han helt rett i. Vinkelen er vrien, men vi tror han har rett i sine Audi-spådommer.

Vi i tipper at dette er den nye snobbe-SUV-en til Audi – Q8 – som er ute på vintertest.

KONSEPT: Dette er Audi Q8-konseptet som ble vist i Detroit. Det er grunn til å anta at produksjonsmodellen ikke er fullt så brutal.

Audi har allerede bekreftet at bilen kommer om kort tid. I tillegg viste de den som et konsept på Detroit motorshow tidligere i år.

Om våre spådommer stemmer, så har trolig bilene en 3-liters V6 under panseret, som yter 354 hestekrefter, en 8-trinnsautomatkasse og selvfølgelig quattro firehulsdrift.

Audi Q7 e-tron: Dette er den smarteste SUVen på markedet

Kommer også som ladbar hybrid

Ryktene sier at Q8 også kommer som e-tron, som på Audi-språket betyr en ladbar hybrid drivlinje. Det vil si både med en V6-motor og en elektrisk motor. Den samlede effekten i denne konfigurasjonen skal være på rundt 445 hestekrefter. Det er vel kanskje ikke helt feil å anta at denne kan bli bestselgeren av Q8 her hjemme, med gunstige avgifter.

Audi vil trolig også slippe både S og RS-modeller av nykommeren etter hvert også. Muligens med motorer lånt fra Porsche Panamera.

Dette er den raskeste bilen Audi noensinne har laget