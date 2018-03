Audi Q7: Kostet over 1 million ny. Sjekk prisen nå!

Hva koster den nå?

Hva må man betale for en brukt Audi Q7 nå? De billigste får du faktisk for under 200.000 kroner. Verre er det faktisk ikke. Billig er kanskje litt feil ord på et slikt beløp, men med tanke på nybilprisen, som sjelden var under én million, er det kanskje ikke helt feil allikevel ...

For 200.000 kroner snakker vi om 2006/07 modeller med 3-liter dieselmotor og som regel med en kilometerstand godt over på feil side av 200.000 på telleverket.

For 400.000 ender du på 2011-modeller i god stand med mye utstyr, fortsatt 3-liter diesel og med en kilometerstand under 150.000 kilometer.

Q7 er stor utenpå, men ikke fullt så stor innvendig. Selvfølgelig er det nok plass i forsetene og i baksetet også. Men om første eier bestilte den som sjuseter, så er de bakerste setene både trange og mest egnet for barn. Å komme ut og inn av disse er definitivt ikke noe for de med dårlige knær, stiv nakke og vonde hofter. Bagasjerommet er heller ikke veldig stort med tanke på bilens fysiske størrelse.

Instrumentering kommer fra den mindre Audi A6 og røper at dette ikke lenger er noen helt ny bil. Men både materialkvalitet og opplevd kvalitet er høy.

For å fortsette med det positive vil vi fremheve fin styring godt avstemt hjuloppheng som heller litt mot det sporty, bilen er en gedigen og komfortabel kjøremaskin og milsluker.

