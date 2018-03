Audi e-Tron: Pris, rekkevidde, hengerfeste, lading og plass i bagasjerom

Rekkevidden er foreløpig beregnet til 500 km etter NEDC-syklusen. Endelige tall for prototypen og etter hvert den produksjonsklare utgaven er ikke oppgitt ennå.

En fiffig detalj med Audi e-Tron Quattro som naboene nok vil misunne er at den er klargjort for trådløs lading, eller det som kalles induksjonslading. Det vil si at du kjører bilen over en magnetplate på gulvet i garasjen, og ladingen starter automatisk.

Det vil ta rundt 50 minutter å fullade elbilen ved en hurtigladerstasjon med en effekt på 150 kW. Med effekten som finnes på norske ladestasjoner i dag, bør du regne med noe lengre tid.

Det er lett å se at e-Tron Quattro er en Audi, en bredskuldret SUV på 4,9 meter. Bagasjerrommet er på 615 liter, som skulle holde fint til en skiferie på fjellet.

Og, ja, Audi har bekreftet at e-Tron kan leveres med hengerfeste.