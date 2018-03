Årets feteste og viktigste biler

Elektrisk Porsche-SUV

Porsche har lansert en ny elektrisk konseptbil, en SUV-lignende modell som passer inn med norske preferanser. Porsche omtaler bilen som en Cross-Utility Vehicle (CUV).

- Porsche Mission E Cross Turismo er som skapt for Norge, en helelektrisk sportsbil med fire-hjulstrekk, sportslig design, som samtidig har plass til mye utstyr, uttaler Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche Norge om konseptbilen.

Han understreker at: «Dette er en konseptbil som ikke er bekreftet at skal i produksjon, men den viser hvordan Porsche ser for seg å kombinere sportslighet og kjøreegenskaper i et design som har praktiske kvaliteter i en helelektrisk fremtid. Bilen har to elektriske motorer som sammen produserer over 600 hk. Det 4,95 meter lange konseptet skal greie 0-100 på 3,5 sekunder og 0-200 på under 12 sekunder.

Porsche Mission E Cross Turismo.

Kraftigere Auris

En av Norges mest solgte biler og arvtaker til slitesterke Corolla er blitt fire centimeter lengre og fått sprekere design. Dagens hybride motoriseringer får selskap en av 2,0-liter hybrid drivelinje med 180 hester. Da er det ikke lenger noen grunn for eierne til å ligge først i køen. Den tradisjonelle og gjerrige 1,8-literen er med videre. Auris-en blir kun tilgjengelig med én konvensjonell motor som ikke er hybrid; en 1,2-liters bensinmotor med turbo. Nye Auris er ventet tidlig neste år.

Toyota Auris

Mindre Lexus

På årets bilmesse i Genève avduket Lexus kompakt-SUV-en UX, den tredje SUV-en i rekken på det europeiske markedet, og den minste. Lexus UX 250h kommer med fjerde generasjon selvladende hybridsystem. En kraftig elmotor og en ny, toliters firesylindret bensinmotor produserer til sammen 178 hk. UX blir tilgjengelig både med forhjuls- og firehjulstrekk. Firehjulstrekksystemet, Lexus E-Four, har ytterligere en elmotor som driver bakakslingen. Kraftfordelingen mellom fram- og bakaksling optimaliseres under akselerasjon, i svinger og på glatt føre. I hastigheter opp til 70 km/t kan 80 prosent av kreftene sendes til bakakslingen, noe som bidrar til optimal stabilitet. UX er ventet til Norge tidlig neste år.

Lexus UX

Større Lexus

Storfamilier med høy inntekt får nå et hybrid syvseter-alternativ i form av luksushybriden RX 450hL med tre seterader, altså en lang versjon av RX 450. Et tre-sone klimaanlegg sørger for separat aircondition med egne vifter på rad 3. Detaljer som fremhever allsidigheten inkluderer elektrisk nedfelling av tredje rad, flatt gulv i bagasjerommet, koppholdere til tredje rad, bagasjeromsduk og skjulte glideskinner. Hybridsystemet kombinerer en 3,5-liters V6 bensinmotor med to elektriske motorer. Samlet effekt er 313 hestekrefter.

Lexus RX 450 L

Jaguars prisbombe

Med en startpris på 599 900 kroner ble helelektriske Jaguar i-Pace en langt større prisbombe enn mange hadde tippet på forhånd. Den dyreste versjonen vil koste snaut 750 000 kroner. Alle versjonene har samme batteripakke, det er utstyret som skiller. I-Pace kommer med et 90 kWh-batteri som fórer to synkroniserte permanentmagnetiserte elmotorer med strøm. Motorene genererer 400 hk og 700 Nm dreiemoment. Fulladet skal I-Pace ha en rekkevidde på 480 km ifølge WLTP-syklusen. Umiddelbart dreiemoment og All Wheel Drive gjør at Jaguaren akselererer fra 0-100 km/t på 4,8 sekunder. I-Pace har et lite bagasjerom foran på 36 liter, mens bagasjeplassen bak oppgis til 530 liter, omtrent som en BMW 3-serie GT. Hengerfeste kan bestilles. Jaguaren kan trekke 750 kilo.

Jaguar I-Pace

Årets viktigste bil i Norge?

En elbil av det mer folkelige slaget er Hyundai Kona Electric. Den kommer til å gjøre seg svært gjeldende på salgsstatistikken i år. Det tyder i hvert fall forhåndsinteressen på. Over 15 000 nordmenn skal ha registrert seg som interessert kjøper hos Hyundai. Kona Electric fås i to battertstørrelse-versjoner: Én versjon med 39,2-kWh-batteri og rekkevidde på inntil 300 km per lading, og én med 64-kWh-batteri og rekkevidde på inntil 470 km. (WLTP-standard). Elmotoren med et dreiemoment på 395 Nm gjør at 64-kWh-versjonen akselererer fra 0 til 100 km/t på 7,6 sekunder. Den største batteriene skal kunne hurtiglades til 80 prosent kapasitet på 54 minutter. Hengerfeste? Nix.

Hyundai Kona Electric

To plug in-varianter

Den nye Volvo-en i mellomklassen er ventet i september, og kan friste nordmenn med hele to plug in-varianter: En ny T6 Twin Engine med trekk på alle hjulene og total effekt på 340 hk, samt den ladbare T8-versjonen som vi kjenner fra XC90 og V90. I V60 er systemeffekten på 390 hk. Vanlig bensinmotorer, samt D3 og D4 dieselmotorer kommer også på henholdsvis 150 og 190 hester. Nye V60 er 12 centimeter lengre enn forgjengeren og 18 centimeter kortere enn V90. Bagasjeplassen i 4,76 meter lange er på 529 liter, 100 liter mer enn i forgjengeren. Legger du ned ryggen på baksetene, skal plassen være på 1364 liter.

Volvo V60.

Hurra for V6

Åttende generasjon A6 lanseres i år. I første omgang er det sedan-utgaven av Audi A6 som presenteres på bilutstillingen i Geneve i mars, før Avant-utgaven introduseres senere i år. Begge variantene skal ha fått mer plass innvendig. I forbindelse med introduksjonen av A6 lanseres to kraftfulle og effektive motorer: En 3,0-liters V6 TFSI med 340 hestekrefter, dreiemoment på 500 Nm og en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 5,1 sekunder. En treliters dieselturbo med 286 hk kommer også. Den produserer et dreiemoment på 620 Nm.

Alle motorvarianter på nye Audi A6 leveres med mild-hybrid-teknologien som reduserer utslipp og forbruk ved hjelp av et litium-ion-batteri. Det nye MMI touch-systemet i Audi A6 gir mulighet for stemmestyring og navigasjonssystemet er MMI navigation plus er selvlærende og basert på sjåførens kjøremønster. Fra storebror A8 har A6 fått parking pilot og garage pilot, som gjør at bilen selv sørger for parkering ved hjelp av myAudi-app’en, uten at sjåføren må sitte bak rattet.

Audi A6

Peugeot plugger til

Noen av de flotteste bilene Peugeot har designet har vært prototyper, men med 508 viser selskapet at sprek design også kan komme videre fra konseptstadiet. Med en høyde på 1,4 meter, er nye 508 vesentlig lavere enn forgjengeren. På motorfronten leveres nye Peugeot 508 med siste generasjon PureTech og Blue HDi-motorer som gjør at den er best i klassen når det kommer til CO2-utslipp, ifølge Peugeot. De hvasseste utgavene blir GT-utgaven med 225 bensinhester. Kraftigste diesel er på 180 hester.

Høsten 2019 vil det også lanseres et plugin-hybrid-alternativ av nye Peugeot 508. 508 være i salg fra september og kan fås med nye utstyr som blant annet nattkamera, siste generasjon nødbremsassistent som oppdager både fotgjengere og syklister i hastigheter inntil 140 km/t både dag og natt, aktivt filskiftevarlingssystem, føreroppmerksomhetsvarsling, adaptiv cruisekontroll med Stop & Go-teknologi (i kombinasjon med EAT8-girkasse), lane-keeping assist (i kombinasjon med adaptiv cruisekontroll og aktiv blindsoneovervåking. Nye 508 er ventet i oktober. Som stasjonsvogn kommer den først i 2019.

Peugeot 508

Kraftigere Ford-SUV

Dieselen er ikke død, ifølge Ford. Den store SUV-en Edge har ikke vært lenge på det europeiske markedet, men en facelift er allerede på gang. Den kommer med en ny 2.0-liters Ford EcoBlue-dieselmotor, blant annet i en 238-hesters variant som kan kombineres med en ny 8-trinns automatgirkasse. Nye Ford Edge blir tilgjengelig for salg i Europa senere i år, og blir også å få med 190-hesters diesel i kombinasjon med sekstrinns manuelt gir. Nye komfort- og sikkerhetssystemer lanseres også i Edge, som automatisk nedbremsing etter kollisjon, unnamanøvreringsassistent og adaptiv cruisekontroll med køassistent.

Ford Edge

Fornyet bestselger

Mitsubishi Outlander PHEV var fjorårets mest solgte plug in-hybrid i Norge. Til høsten kommer en fornyet versjon av salgssuksessen. Drivverket, som i dag blant annet består av en 2,0 liters bensinmotor blir byttet med en større på 2,4 liter. Det betyr økte ytelser. Fremdriftsbatteriets kapasitet økes med 15 prosent (til 13,8 kWh), ytelsen med 10 prosent. Den bakre elmotorens ytelse økes med 10 prosent. I tillegg får firehjulsdriftsystemet to nye innstillinger, Sport-modus og snømodus, i tillegg til Normal og 4WD Lock.

Mitsubishi Outlander PHEV.

Praktiske søsken

Nye Citroën Berlingo leveres i to lengder: M og XL. Førstnevnte er to centimeter lengre enn forgjengeren og måler 4,4 meter totalt og har en akselavstand på 2,78 meter. XL-modellen er 35 centimeter lengre enn M-utgaven, og måler dermed 4,75 meter og har en akselavstand på 2,97 meter. Bagasjerommet i de to modellene er på henholdsvis 775 og 1.050 liter med fem seter i bruk. M-modellen byr med det på 100 liter mer bagasjeplass enn forgjengeren. Tre uavhengige bakseter kan enkelt fjernes ved behov.

Berlingo kommer med et utvalgt små bensin- og dieselmotorer, med 1,5 liters diesel med 130 hester som den sterkeste. Berlingo kommer med 8-tommers berøringsskjerm og kan leveres med opptil 19 førerassistentsystemer – inkludert head-up-display med farger, adaptiv cruisekontroll med stopp-funksjon, elektrisk parkeringsbrems, ryggekamera, trafikkskiltgjenkjenning, Grip Control med Hill Assist Descent og stabilitetskontroll for tilhengere. Nye Berlingo er ventet i oktober.

Citroën Berlingo

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter leveres i utgaver med både fem og syv seter, og vil være tilgjengelig i to lengder (4.40 og 4.75 meter). Det er også plass til tre barneseter på rad to, og i den lange utgaven med syv seter kan setene på tredje rad justeres individuelt. Bagasjeplassen strekker seg fra 775 liter under bagasjetrekket i standardversjonen med fem seter til hele 4000 liter når den lange versjonen med fem seter er lastet til taket.

I tillegg er det en rekke smarte oppbevaringsrom i kupeen. Blant annet har integrasjonen av en «Bag in roof»-airbag på passasjersiden gjort det mulig å lage et nedkjølt oppbevaringsrom foran passasjersetet som rommer hele 186 liter. Rifter leveres som standard med Grip Control-teknologi (Justerbar ESP). I samarbeid med Peugeots partner Dangel kan Rifter også leveres med firehjulsdrift. Rifter er ventet til Norge i oktober.

Peugeot Rifter

Opel Combo Life

Opel er nå en del av PSA og flerbruksbilen Combo Life er således en slektning av Berlingo og Rifter. Også Combo Life kommer i to lengde, henholdsvis 440 cm og 475 cm, som sine franske slektninger. Selv i korteste utgave rommer Combo Life, som femseter, 597 liter bagasje – mens utgaven med lang akselavstand, svelger unna friske 850 liter bagasje. Velger du å legge ned baksetene, øker plassen til henholdsvis 2 126 og 2 693 liter.

Uansett om du velger å gå for et baksete som kan deles 60/40, eller tre individuelle seter, har alle plassene Isofix-fester for barneseter som standard. Den åtte tommers berøringsskjermen støtter både Apple CarPlay ogs Android Auto, og Combo Life leveres med 230 volt stikkontakt og induksjonslading for mobiltelefon.

Opel Combo Life

Ladbar CR-V

Honda CR-V var for noen år tilbake en av de mest populære kompakt-SUV-ene i Norge, men siden har det kommet mange sterke konkurrenter til i segmentet. I fjor ble det registrert fattige 378 CR-V i Norge. Nå kommer en nye CR-V, og fra 2019 blir den å få med en hybrid drivlinje bestående av 2,0-liters bensinmotor og to elektriske motorer. Før den tid blir den å få med en 1,5-liters turbobensin. For første gang blir CR-V også tilgjengelig som syvseter.

Honda CR-V

Flottere Ceed

Stasjonsvognen var en gang nordmenn favoritt, men nå er det SUV som gjelder. Det merker også den tradisjonelle kompaktklassen. Men nye Kia Ceed blir et rimelig alternativ. Dessuten er Cee’d blitt Ceed. Det er ingen hybrid å finne i utvalget. Derimot en oppgradert versjon av 1,0-liters turbobensinen med 120 hester med videre. Den får selskap av en 1,4-liters T-GDi-motor som erstatter 1,6-literen. Til tross for mindre slagvolum, så produserer 1,4-literen flere hester, totalt 140 hk. Den nye 1,6 dieselmotoren som fås i Optima, blir også å få i Ceed.

Den kan dessuten fås med fem-, syv- eller åttetommers berøringsskjerm, kjøreprogrammer som justerer gass og styring, oppvarmet frontrute, ventilerte og oppvarmede forseter og oppvarmede bakseter. Mye sikkerhetsutstyr er også tilgjengelig. Og ifølge Kia blir Ceed første modell for Kia i Europa som blir tilgjengelig med Lane Following Assist, autonom kjøring på nivå 2. Lane Following Assist kartlegger biler foran i trafikken og identifiserer passende luker i andre filer for å kjøre mer økonomisk ved mye trafikk. Nye Ceed er ventet til sensommeren.

Ikke lenger Cee'd, men Ceed

Fornyet klassiker

Den kanskje viktigste nyheten med nye Wrangler er at den for første gang kan fås med permanent firehjulsdrift i stedet for et innkoblingssystem. Rett nok fås basismodellen Sport og den terrengrettede Rubicon fortsatt kun med innkoblings-4x4, og sistnevnte har som før ekstra lav lavgirsserie. Det er den påkostede utstyrsserien Sahara som nå kan fås med permanent firehjulsdrift. Dette systemet sender i hovedsak kreftene til bakhjulene, men forhjulene tilføres mer kraft ved behov via en elektronisk styrt lamellkobling.

Den eneste motoren som vil tilbys i Europa, er en toliters bensinturbo. Den har rikelig med muskler: 270 hk ved 5230 o/min og 400 Nm ved 3000 o/min. I andre deler av verden fås også en 3,6-liters V6 og en treliters dieselmotor. En åttetrinns konvensjonell automatkasse fra ZF er standard.

De klassiske terrengbiltallene oppgir Jeep slik (med forgjengerens tall i parentes): Angrepsvinkel 41,4 grader (38,0), utgangsvinkel 35,9 grader (30,0), hellingsvinkel 25,0 grader (23,0) med todørsutgaven og 20,3 grader (21,0) med Unlimited. Bakkeklaringen er 246 mm (235), og vadedybden har vokst fra 750 til 762 mm. Rubicon-utgaven er enda bedre. Den har angrepsvinkel på 44,0 grader i kort versjon og 43,9 grader for Unlimited, utgangsvinkel på 37,0 grader og bakkeklaring på 274 mm.

En morsom detalj er frontruta, som kan legges ned forover, mens A-søylen blir stående. Stofftaket kan nå åpnes delvis elektrisk (ekstrautstyr) og skal ifølge produsenten være enklere å håndtere. Dessuten skal hardtop-delene være lettere enn på forgjengeren.