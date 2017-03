Anmeldelse: Top Gear er tilbake - og denne gangen er det en god ting

Forrige sesong av Top Gear var en trist sorti. Alle savnet Clarkson & co, Chris Evans var et elendig valg til konseptet, de hadde for mange programledere - og av årsaker vi ikke helt forstår, valgte de å fokusere mer på de dårligste elementene av det originale Top Gear, og fase ut de beste elementene.

Og starten kunne ikke vært dårligere enn da Matt LeBlanc brukte halve første episode sittende på lasteplanet på en lastebil og klage over at jobben i Top Gear ikke ble som han hadde håpet.

Men det var lyspunkter. Nettshowet Extra Gear hadde to programledere som så ut til å kunne noe om biler. Som hadde noe i nærheten av kjemi. Hvorfor i alle dager fikk ikke de mer fokus i hovedshowet?

Utover serien fikk de det, og etter at Chris Evans pakket sakene sine og stakk etter første sesong - har de fått hovedrollene i den nye sesongen av Top Gear.

Og hvis vi skal dømme den nye sesongen etter første episode, så kan vi slå det fast:

Top Gear slik vi kjenner det er tilbake!

På mange måter har de gått tilbake til røttene. Det er nå tre karer som snakker dritt om hverandre. Off road-banen med kjendiser er fjernet, og erstattet med en Toyota GT86 på vanlig bane. Men enda viktigere er at det ikke lenger er et 15 minutter langt gjesp av et segment med en kjendis som snakker om uinteressante ting. Gjesten er i stedet oppgradert til en integrert del av hele studioopplevelsen.

Formatet er rett og slett forbedret.

Samtalene virker fortsatt noe unaturlige. Vi hører at spørsmålene er skrevet ned på forhånd, men når man kommer seg ut til de forhåndslagede filmene så fungerer personkjemien.

Og ikke minst så er produksjonskvaliteten om mulig bedre enn noen gang. BBC har bestemt seg for å kaste penger etter problemet, og lykkes.