Alf har kjørt taxien over én million kilometer

Når du har kjørt samme bil så langt at du er redd for at hele ryggraden ligger igjen i setet, ja da har bilen rullet godt over snittet.

Det er tilfellet for Alf Holmen. Ryggraden sitter kanskje ikke igjen i setet, men det er neimen ikke så langt unna heller. 58-åringen har nemlig kjørt drosje i Stavanger i over 30 år.

De siste 12 har han tilbragt bak rattet sin trofaste Toyota Hiace Hiclass.

– Jeg kjøpte bilen i 2006, mest fordi jeg trengte mye plass. På den tiden kjørte jeg mye bagasje for SAS – da er det greit med nok plass, forteller Alf, som har kjørt bilen jevnt og trutt siden overleveringen i 2006.

Bikket 1.000.000 km

Med over 5.500 turer årlig har Alf blitt godt kjent med bilen. Men én dag husker han ekstra godt. Tirsdag 10. april, klokken 10.55 i år, bikket Toyotaen 1.000.000 kilometer. Eller det vil si 999.999. Kilometertelleren stoppet nemlig opp akkurat der.

999999: Hit, men ikke lenger...

– Jeg stoppet langs veien i det 999.999 dukket opp, slik at jeg skulle få med meg det magiske tallet. Men jeg kjørte og kjørte og innså til slutt at jeg ikke fikk noen million opp på telleren. Den stoppet rett og slett på 999.999. Litt kjipt egentlig, sier Alf.

Han legger til at bilen fremdeles står på 999.999, og at han gjerne skulle sett at telleren i det minste startet på nytt.

– Da kunne jeg få fått igjen MYE mer for bilen. Tenk deg selv en 2006-modell som bare har gått 2-300 kilometer, ler Alf.

Kjenner bilen bedre enn kona

Med over 30 år på baken som drosjesjåfør har 58-åringen rukket å få med seg mange hendelser. Alt fra død til fødsel har bokstavelig talt foregått i bilene til Alf.

– Jeg husker jeg skulle kjøre en eldre dame fra sykehuset, hun døde i drosjen på vei hjem. I stor kontrast til det har jeg også vært vitne til en fødsel, så det er mye som kan skje langs veien.

Men det er ikke bare kundene Alf blir kjent med. Den han kjenner aller best er trolig sin egen Hiace.

– Den kjenner jeg nok bedre enn kona til og med. Jeg har kjørt bilen minst 800.000 kilometer selv, så man får et rimelig tett forhold etter hvert. Er det noe som knirker vet jeg med en gang hva det er. Man reagerer rett og slett på nye lyder som ikke pleier å være der.