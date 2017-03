Aldri før har du kunnet få bedre biler - men bør du styre langt unna?

KOMMENTAR: I noen år har jeg sagt at det ikke lenger selges dårlige nye biler i Norge. Med noen få unntak går det an å argumentere for kjøp av nesten hver eneste nye bil som selges - for noen.

Og i det det siste har tanken tidvis slått meg: Er bilutviklingen nå kommet så langt at bilene knapt kan bli bedre? Sitter vi nå med utvalget av historiens beste biler, før absolutt alt fokus kommer til å bli selvkjørende biler som har et så lavt klimaavtrykk som overhodet mulig?

For det er ikke til å komme utenom at elbiler har et aldri så lite problem: De veier fryktelig mye. Minielbilen Renault Zoe veier nesten like mye som BMWs nye storbil i 5-serien.

Vil dagens biler straffes knallhardt om få år?

Jeg får til stadighet spørsmålet om hvilken bil jeg ville kjøpt med mine egne penger for tiden. Det er lett å trekke frem favoritter, alt fra til BMW X6M til Mercedes AMG C43, den utsøkte Audi S5, overraskelsen Skoda Superb Sportline, Passat GTE, BMW M2, Ford Focus RS, Lexus RC-F, Mini Cooper S/JCW eller noe hyperfornuftig som Ford S-max.

Nye Audi S5 er en bil av den typen du vanskelig kan si noe negativt om. Men den har bensinmotor.

Ingen av Tesla-modellene er heller å forakte. Og slik kan man fortsette.

Skal man derimot se mer mot lommeboka, så hadde det reelt sett stått mellom to biler jeg ikke har kjørt: Toyota Prius i ladbare utgave eller Opel Ampera-e.

Eller kanskje enda mer sannsynlig: En bruktbil der mye av verditapet allerede er tatt.

Uforutsigbare politikere



Årsaken er ganske enkel: Politikerne har vist seg totalt uforutsigbare. De har ikke klart å bestemme seg for om det er det å kjøpe eller bruke en bil som skal skattelegges hardest. I det ene øyeblikket oppfordrer et samlet Storting til kjøp av dieselbiler, i det neste snakkes det om dieselforbud. Så er ladbare hybrider frelseren, i det neste er det en trussel.

Skal avgiftene flyttes fra bilkjøp til bensinen og veiprising for å få deg til å kjøre mindre? "Ja takk, begge deler".

Miljøpartiet de Grønne ønsker å øke drivstoffavgiften med fem kroner. Per år. Målet er å fase inn elbiler raskere. Dette får de riktignok ikke støtte for fra et eneste sted. Akkurat nå.

Volkswagen, som er verdens største bilprodusent, lover en elbil i Passat-størrelse med lengere rekkevidde enn dagens Tesla til Golf-pris i 2020 - helt uavhengig av subsidier. Da er det vanskelig å se for seg noen vektige argumenter for å kjøpe en fossilbil.

Det er derimot lett å tenke seg at å øke bensinavgiftene vil fremstå som fristende for politikere som fortsatt ønsker rundt 50 milliarder i bilavgifter i året.

«Det er jo så mange gode elbiler å velge mellom, hvorfor skal du kjøre den gamle bilen din!?»

Vi vet også at det tverrpolitiske målet nå er at elbiler alltid skal ha halv pris på ting som bompenger, parkering og årsavgift. Hvis inntektene skal være faste, og stadig flere kjører elbiler - må de satsene bli stadig mer uoverkommelige.

Alarm: Vil ikke snakke om fremtiden



Side3 har kontaktet de samferdselspolitiske talspersonene i de viktigste storpartiene før høstens stortingsvalg. Dette er de som vil være premissleverandører for fremtidens avgifter - inkludert Arbeiderpartiet og Høyre.

Ingen av dem har besvart hvordan de anser risikoen ved å kjøpe en moderne fossilbil, opp mot fremtidige bilavgifter - og dermed verditap.

Gode svar får man heller ikke fra andre nøkkelaktører, som er mer eller mindre optimistiske eller pessimistiske til politikernes planer.

Jeg tror det kommer til å bli stygt. Når politikere har gode nyheter, snakker de om det. Når det har dårlig, holde de munn. Nordmenn med store lån bundet opp til bil risikerer å se sine verdier forvitre gjennom at «ingen» vil kjøpe bilene brukt samtidig som avgiftene stiger.

Det eneste som kan hindre det er at politikerne ser på denne gjeldsbomba som et større problem, og holder seg i tøylene. Hvem vet?

Satse eller utsette



Det største problemet er langt på vei usikkerheten. Alle vet det skjer enorme ting rundt neste sving - mens alternativene i dag ikke er overbevisende.

Denne knøtten veier nesten like mye som en BMW 5-serie.

Teslaer er for dyre. Renault Zoe for liten og lever ikke opp til rekkeviddeløftene. BMW i3, Hyundai Ioniq og VW e-Golf har fortsatt for dårlig rekkevidde om vinteren.

Eller som stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) sier til Side3:

- I dag er det tilbudet av nullutslippsbiler som begrenser veksten, ikke etterspørselen. Etterspørselen finnes, og ladbare biler passerte 50 prosent av nybilsalget i februar 2017. Nå vet vi at det kommer en rekke nye modeller med lengre rekkevidde og lavere pris de neste årene, som kommer til å medføre en enda sterkere vekst i salget av null- og lavutslippsbiler på bekostning av biler med forbrenningsmotor.

Det store spørsmålet er hva som skjer med de eksisterende bilene som ble kjøpt mens alle disse nye elbilene ikke var mulig å få tak i. Biler som ifølge SSB har 18 års levetid.