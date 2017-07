Airbus' nye super-helikopter Racer kan fly mye raskere enn vanlige

Airbus har lettet litt på sløret om hvordan de ser på fremtidens lufttransport, og har avduket et konsepthelikopter som har fått det klingende navnet Rapid And Cost-Effective Rotorcraft - eller Racer.

Noe sier oss at forkortelsen kom før de ga helikopteret sitt fulle navn...

Ideen bak den nye doningen, er at helikoptre i utgangspunktet er ganske trege farkoster - i alle fall sammenlignet med fly. Årsaken er at hovedrotoren i all hovedsak brukes til å holde helikopteret i lufta, mens rotoren bak brukes til å justere rotasjonen. Det er dermed forholdsvis lite av kreftene som brukes på fremdrift.

Det nye helikopteret har visse likhetstrekk med det amerikanske militærhelikopteret V-22 Osprey som i lufta i praksis transformerer seg fra fly til helikopter - men bygger egentlig videre på det eksperimentelle Eurocopter X3.