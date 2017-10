Store endringer i bilavgiftene - elbiler og ladbare hybrider er taperne

Planen var egentlig å innføre merverdiavgift på de dyreste elbilene, for å redusere subsidiene til primært Tesla, men dette skjer ikke. Regjeringen legger i stedet opp til at de tyngste elbilene nå må betale engangsavgift.

- Mens fritaket i engangsavgiften er en fordel for tunge biler, øker merverdiavgiftsfordelen med kjøretøyets pris. Eksempelvis utgjør merverdiavgiftsfritaket kun 50 000 kroner for en elbil med pris på 200 000 kroner, mens fritaket utgjør 250 000 kroner for en elbil med pris på 1 000 000 kroner. Tilsvarende utgjør fritaket for engangsavgift i størrelsesorden 200 000 kroner for en elbil med vekt på 2,4 tonn, mens fritaket ikke har betydning for mindre elbiler med vekt inntil nær 1,6 tonn. Dette innebærer at engangsavgiftsfritaket i all hovedsak kommer kjøpere av tunge, dyre elbiler til gode, skriver regjeringen.

Opphever avgiftsfritak for elbiler og hydrogen



Regjeringen vil derfor oppheve fritaket for engangsavgift for både elbiler og hydrogenbiler, og likebehandle de med alle andre biler.

I stedet ønsker regjeringen å innføre samme vektfradrag for elbiler som også er gjeldende for ladbare hybrider - men denne satsen reduseres fra 26 til 23 prosent.

Det betyr for eksempel at en elbil på 1600 kg, skal betale avgift som om den veier 1232 kg.



Endringen betyr i praksis at elbiler over 2 tonn må betale engangsavgift - og dermed er det kun Teslas Model X og S som blir rammet.

Årsaken er at elbiler får et betydelig fradrag i bunn fordi CO2-avgiften er på minussiden under 70 gram. I praksis betyr det et grunnfradrag på rundt 78.000 kroner.

Satsene i engangsavgiften prisjusteres med 1,6 prosent.

Ladbare hybrider blir ca 10.000 kroner dyrere



Det er også klart at ladbare hybrider blir dyrere. At vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent betyr i praksis at ladbare hybrider må betale avgift for omtrent 50 kg ekstra.

For en Passat GTE, betyr det rundt 10500 kroner høyere avgift.

Helt vanlige hybrider, som Toyota Prius, er det foreslått å fjerne dagens fradrag på 5 prosent.

Mange blir enda dyrere til sommeren



I tillegg ønsker regjeringen å gjøre ladbare hybrider med kort rekkevidde dyrere. Konkret ønsker man å redusere avgiftsfordelene om rekkevidden er mindre enn 50 km.

Dette får man av praktiske hensyn ikke til før sommeren.

Ordningen blir slik at biler som har 50 km elektrisk rekkevidde eller mer, får 23 prosent fradrag i vektavgiften.

For biler som har mindre enn 50 km, får de et fratrekk som er lavere enn 23 prosent som «beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag».

I praksis kommer dette til å ramme store SUV-er med kort elektrisk rekkevidde, som Mercedes GLC500e og BMW X5.

Fjerner fordelene for elbiler som firmabil

Elbiler har i dag halv firmabilbeskatning.

Denne fordelen foreslår regjeringen å fjerne, slik at elbiler skal betale full firmabilbeskatning.

Litt dyrere drivstoff - lik vrakpant



Det legges ikke opp til store justeringer av drivstoffavgiften, kun en inflasjonsjustering på 1,6 prosent. Det utgjør 6-8 øre per liter.

Det eneste unntaket er for LGP, der avgiften økes med hele 56 prosent fra 1,43 til 2,23 korner per kg.

Vrakpanten på biler blir derimot helt uendret på 3000 kroner.

Ny årsavgift

Det innføres neste år som kjent en egen trafikkforsikringsavgift som erstatter årsavgiften. Denne avgiften vil elbiler få helt fritak for.

Det gjelder også omregistreringsavgiften.