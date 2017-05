289.000 har ikke betalt årsavgiften - nå haster det

Avskilting av biler: Nå er det ingen bønn for de bilistene som ikke har betalt årsavgiften. Tollvesenet var ute i gatene og klipte av skilter av biler med gamle årsavgift-merker. Her er tollbetjent Pettersen i aksjon. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

20. mars var fristen for å betale årsavgift for 2017.

Hele 3,7 millioner krav ble sendt ut til norske bileiere. Til sammen dreier det seg om nesten ti milliarder kroner, som skal inn i statskassen.

Nå er vi i mai, men fortsatt er det veldig mange som ikke har betalt. Tall fra Skatteetaten viser at det dreier seg om så mange som 289.000 bileiere. Til sammen skylder de staten 733 millioner kroner.

Visste du at 2017 er siste året du får årsavgift-regningen i posten?

Flinkest i Sogn og Fjordane

I år er det 7,64 prosent som ikke har betalt årsavgiften innen fristen, i fjor var tallet på 8,66 prosent.

Kjøretøyeiere i Sogn og Fjordane er flinkest til å betale i tide. Der var det 5,53 prosent av årsavgiftskravene som ikke var betalt innen fristen. I Finnmark er det 8,58 prosent som nå får purring om betaling.

De som får purring har enten ikke betalt årsavgift, eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift.

Vedtak om avskilting

Fristen for å betale er 10. mai. Etter det vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år.

Det betyr at eier kan få tvungen trekk i lønn eller trygd.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Regningen har forlengst forfalt, men mange har ikke betalt ennå.

Så mye koster det

Satsene for årsavgift er slik: Bil under 7.500 kilo – 2.820 kroner. Bil under 7.500 kilo, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter – 3.290 kroner. Motorsykkel koster 1.960 kroner, mens elbil, veteranbil, moped, traktor og taxi koster 455 kroner i årsavgift.

Hvis du har et kjøretøy som veier minst 7.500 kilo, skal du betale vektårsavgift.

For ordens skyld: Du kan ikke betale avgift for flere kjøretøy med samme faktura. Du kan heller ikke betale avgift for flere år på samme faktura. Du finner mer informasjon på Skatteetatens hjemmsider.

