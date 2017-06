2000 nordmenn har bestilt Audi e-tron quattro concept - usett

Flere og flere bilmerker kommer med helelektriske utgaver. Audi er blant dem.

Norge er et pilotmarked for den tyske bilprodusenten. I april i år åpnet de en forhåndsreservasjonsløsning for sin elektriske SUV, e-tron.

For 20.000 kroner får man en plass i køen, før det åpnes for ordinær bestilling av bilen neste år. Responsen så langt viser at interessen er stor i det norske markedet. Audi har nemlig fått hele 2.000 bestillinger. Det er et nesten ekstremt høyt tall for en bil som kjøpes usett.

Inntil videre er ikke detaljene rundt den produksjonsklare utgaven kjent, og Audi Norge får mange spørsmål fra kunder om dette.

Minst 500 km rekkevidde

Det vi vet er at e-tron er på størrelse mellom Audi Q5 og Audi Q7. Med batterikapasitet på 95 kWh har konseptbilen en rekkevidde på mer enn 500 kilometer (NEDC).

Fremdriften blir sørget for av tre elektriske motorer. En på forakselen, mens de to andre driver bakakselen.

Kraftfordelingen mellom de tre elektriske motorene er grunnlaget for e-tron quattro firehjulsdrift.

Motorene i konseptbilen leverer totalt 320 kW (435 hk), men det finnes også en egen boostfunksjon som øker effekten over kortere perioder, til hele 370 kW (503 hk) og dreiemomentet til over 800 Nm.

