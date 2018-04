– Folk blir forbannet når de ser hva slags bil jeg har

– Og ja - til tross for at jeg er gammel Volvo-råner og eks-Porsche-eier så er jeg overbevist om at denne bilen gir en vesentlig miljøgevinst framfor en fossil-bil. Det har jeg satt meg ganske godt inn i i løpet av de siste ukene.

– Dessuten synes jeg det er spennende å se hvordan dette med elbil funker i praksis. Det er også erfaringer som er nyttige og som jeg vil ta med meg videre i jobben som motorjournalist. Det er mange som lurer. Og flere vil det bli. Egen erfaring gjennom bruk tror jeg er gull verdt. Da vet man hva men snakker om.

Fortell oss gjerne om din bil her:

Forsvarer investeringen

– Dessuten fikk jeg nyere bil, med god garanti og lav kilometerstand. Så jakten på riktig Tesla startet. For å gjøre en lang historie kort; jeg endte opp med en halvannet år gammel Tesla Model S 85D som hadde gått 8.000 kilometer og med det aller meste av utstyr.

– Bilen er kjøpt på vanlige vilkår hos en vanlig forhandler av meg som en privat kunde. Bilen kostet litt over 600.000 kroner. Altså godt over det jeg hadde tenkt å bruke. Men det faktum at jeg nå slipper å fylle drivstoff, gjør at jeg synes at kan forsvare investeringen. Det kostet jo en tusenlapp hver gang jeg var innom bensinstasjonen med Landcruiseren jeg hadde – og det var flere ganger i måneden.

– Akkurat det føler jeg kan forsvare at jeg strakk budsjettet mitt vel langt, oppsummerer Benny helt til slutt.

Artikkelen er først publisert på broom.no.