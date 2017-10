- Tesla-eierne kan komme til å le hele veien til banken

– Regjeringen innfører en egen «Tesla-avgift» som gjør elbilen inntil 70.000 kroner dyrere.

Det fortalte TV 2 onsdag i denne uken, etter å ha fått kjennskap til at dette er en av nyhetene i statsbudsjettet som legges fram denne uken.

Regjeringen legger nemlig opp til en vektkomponent i fastsettelsen av pris og avgifter. Tesla skal være de eneste elbilene per i dag som er så tunge at de rammes av denne avgiften.

Hvis dette går gjennom, brytes det som i en mange år har vært regelen i Norge: At det ikke skal være avgift på elbiler. Ja, disse bilene har heller ikke moms.

Sikret seg biler før endringene

Fra politikernes side har dette vært en bevisst strategi for å få flest mulig elbiler ut på norske veier. Den strategien har vært særdeles vellykket, i noens øyne kanskje for vellykket. Da den ble lagt, var det nok ingen som forutså at dette skulle gi rekordsalg av store luksusbiler som Tesla Model S og Model X.

Nå er det for tidlig å si om den nye vektkomponenten vil bli vedtatt, eller om dette blir stoppet i Stortinget. Men elbilmarkedet har brått blitt mye mer utforutsigbart. Og én gruppe kan ha grunn til å glede seg stort.

– Det er klart at de som allerede har kjøpt Tesla kan komme til å le hele veien til banken nå. Bilene deres kan over natten bli mer verdt, det er ikke ofte det skjer med brukte biler! Mange av dem har nok også vært veldig bevisste på at dette en dag kunne skje, og sikret seg biler før endringene kom, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har fulgt Tesla-historien i Norge tett.

Økte avgiftene – da stoppet Tesla-salget helt opp

Gavepakke fra politikerne

Han har fulgt Teslas store opptur i det norske markedet tett, og var også tidlig ute med å kjøpe seg en Model S privat.

– For meg handlet det i størst grad om å få prøve ut et nytt og veldig spennende produkt. Slik tror jeg nok at mange andre Tesla-eiere også tenker. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at denne bilen i praksis er kunstig lavt priset i Norge. Noen av utgavene ville kostet det dobbelte hvis de hadde hatt vanlige avgifter. Da er det ikke rart at de som har råd til det, kaster seg over det som framstår som en liten gavepakke fra politikerne, mener Møller Johnsen..

Den gavepakken kan altså snart bli mindre. I første omgang vil det ramme kun Tesla. Men en rekke bilfabrikanter har store og tunge elbiler på gang de neste par-tre årene. De kan også havne inn under det nye systemet.

BMW er langt framme: Sjekk hva de kommer med her!

Dette er Model 3, bilen som for alvor skal gjøre Tesla til en volumprodusent av biler. Bilene i denne klassen vil nok være ekstra sårbare for eventuelle avgifter.

Holdt seg godt i pris

– Isolert sett er nok ikke 70.000 kroner for de tyngste Teslaene noe som vil påvirke nybilmarkedet i stor grad. Men det skaper usikkerhet. Det store spørsmålet er hva som vil skje ved neste statsbudsjett, og det etter det. Det har lenge blitt spekulert i moms, også på elbiler. Nå ser det ut som vi i stedet får en "vektavgift" først. I det ligger det naturligvis at man vil ramme de store og dyre bilene, sier Møller Johnsen.

I dag ligger det over 300 brukte Tesla Model S ute til salgs i Norge. Prisene starter her på rundt 400.000 kroner. Den nyere Model X er det færre av, her er det rundt 50 biler å velge mellom. Prisene ligger på fra 700.000 kroner.

– Tesla-modellene har holdt seg bra i pris i bruktmarkedet så langt, godt hjulpet at det i perioder har vært leveringstid på nye biler. Og går det nye avgiftsforslaget gjennom, blir det garantert enda hyggeligere å sitte på en brukt Tesla i det norske markedet, mener Brooms redaksjonssjef.

SUV-en Model X selger meget bra i Norge, og har nok samtidig blitt litt symbolsk for de som mener elbilfordelene går for langt.

