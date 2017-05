Det polskregistrerte vogntoget var på vei til Sunnmøre med tung last, men så langt kom det ikke.

På grenseovergangen ved Svinesund ble det nemlig kontrollert – og da var ferden over.

– Kontrollørene våre er gode på å plukke ut kjøretøyer der alt ikke er i orden. De fattet mistanke til denne – og det viste seg å være begrunnet, forteller fagleder Øyvind Grotterød på Svinesund Kontrollstasjon.

Ikke bremser i det hele tatt

Det polske vogntoget ble sendt til bremsetest. Og det gikk ikke bra.

Denne ble stoppet på #Svinesund i går. Flere bremsefeil og dårlig lastsikring. Var på vei til #Sunnmøre, fikk kjøreforbud. pic.twitter.com/to2arW76jx — Statens vegvesen (@VegvesenOst) 23. mai 2017

– Nei, det viste seg at trekkvognen hadde godkjente bremser på aksel nummer en. De var dårlige på aksel nummer to, og på hengeren var det ikke bra. Der var det ikke bremser i det hele tatt på venstre side. Slike dødsmaskiner vil vi ikke ha på norske veier, sier Grotterød.

Og det var ikke bare bremsene som var dårlige.

Kontrollørene avdekket også at lastesikringen ikke var forsvarlig.

Vegvesenet fikk tips: Se hva det stoppet

Må omlaste

– Den bakre stålkonstruksjonen var altfor dårlig sikret. Over fjellet til Vestlandet, på bratte og smale veier, kunne det gått riktig galt. Dermed ble det kjøreforbud, sier Grotterød.

– Hva betyr det i praksis?

– Trekkbilen får gå for egen maskin, men hengeren må enten repareres her i Norge, eller transporteres til hjemlandet. Stålkonstruksjonene må omlastes til godkjent kjøretøy, før transporten kan fortsette. Her er det et strengt regelverk, som alle må følge. Det er viktig for trafikksikkerheten til alle som ferdes på norske veier, avslutter Grotterød.

