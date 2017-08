- Noen ler - andre rister på hodet

Personlige bilskilt er blitt svært populært i Norge, etter at det ble åpnet for dette i våres. Til nå har over 13.000 nordmenn søkt om slike skilt til bilen sin.

I utgangspunktet er begrensningene at du maks får syv tegn – men alle søknader blir vurderte individuelt.

Det koster 9.000 kroner, og skiltet følger personen som har kjøpt det. Du beholder skiltet i 10 år. Overskuddet fra ordningen går til trafikksikkerhetstiltak.

Her kan du lese mer om personlig bilskilt

– Jeg bare måtte

Vegard Linge fra Bergen kjøpte sin første elbil tidlig i 2013. Siden har det vært elektrisk hele veien – i det siste i form av Tesla – godt hjulpet av insentivene på elbiler.

Det siste var også motivasjonen bak de nye, personlige skiltene: SNYLTER, står det foran og bak.

– He, he, jeg bare måtte. Det er mest på gøy. Vi som kjører elbil blir jo ofte kalt nettopp det, på grunn av fordelene rundt kjøp og bruk av disse bilene. Det er bare å ta en titt i kommentarfeltene rundt om, så ser du hva jeg mener.

At det er mange som har sterke meninger om avgiftsfritaket og elbiler, ser vi også i kommentarfeltet her på Broom.

Personlige bilskilt sprengte serverne hos Vegvesenet

Vanedannende

– Jeg har alltid hatt interesse for elektronikk. Den første elbilen jeg hadde var en Nissan Leaf. Veldig bra bil det også. Men etter at jeg kjøpte Tesla, har jeg holdt meg til det. De er litt vanedannende. Jeg har hatt fire stykker – to Model S og to Model X. Jeg har også inne reservasjon på Model 3, forteller han.

Sistnevnte er altså Teslas innstegsmodell, og den første av Teslas biler som er ment å bli en skikkelig volummodell. Allerede skal godt over en halv million kunder ha reservert den.

Espen sikret seg skiltet mange ønsket seg

Tar bilder

Vegard har ikke hatt det nye skiltet sitt lenge, men merker at folk reagerer på det allerede.

– Jeg ser jo at folk tar bilder av det, noen ler, mens andre rister på hodet. Litt blandet tilbakemelding kan man si. Jeg håper folk ser ironien og ikke lar seg irritere, understreker han.

Linge har dessuten søkt om flere bilskilt og tenker å ta ut et par til om de skulle bli godkjent.

– Det er kjekt med litt variasjon. Det ene er initialene i navnet mitt, VL, det siste vil jeg ikke si noe om ...

Fikk TACO-skilter på BMW-en sin – og masse oppmerksomhet

Hvis du ligger bak denne i trafikken kan du jo dra litt på smilebåndet.

Gode inntekter

– Du er åpenbart en av dem som er glad for at det endelig ble åpnet for personlige skilter…

– He, he, ja. Jeg synes det er en gøy at man nå kan personifisere kjøretøyet sitt på denne måten og kjekt at ting blir litt friere. I tillegg går deler av summen skiltet koster til en god sak, mer penger til trafikksikkerhetstiltak og det er bra.

Hvis alle de som får sine personlige skilt godkjent betaler, vil det innebære en ekstra inntekt til trafikksikkerhetstiltak på mange titalls millioner kroner bare på noen få måneder.

Imidlertid kan skiltene by på utfordringer dersom man tenker seg utenlands. Det er nemlig ikke alle land som godtar skilt med kun bokstaver. Statens vegvesen oppfordrer de som skal krysse grensen til å ta på originale skiltene.

