- Nå er det slutt for Tesla Model S 75

Tesla Model S 75 med bakhjulstrekk er i dag den billigste versjonen av Model S det er mulig å kjøpe som nybil.

Prisen starter på drøyt 580.000 kroner.

Om dette er en bil det er aktuelt for deg å kjøpe, gjelder det å handle raskt.

Tesla har tidligere varslet at bilens dager er omme, og nå skriver nettsiden Electrek at kilder bekrefter at modellen fjernes fra bestillingsutvalget på tesla.com i løpet søndag 24. september.

Dermed øker indirekte prisen på den rimeligste Model S det er mulig å kjøpe med 40.400 kroner, fra 582.300,- for Model S 75 til 622.700,- for Model S 75D.

Det er altså en bil med samme batteribakke, men med firehjulsdrift.