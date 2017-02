- Model 3 kan være Teslas største tabbe

Teslas elbiler Model S og Model X er drømmekjøp for mange nordmenn, men det er ikke til å komme forbi at prislappen er stiv til tross for heftige subsidier fra den norske stat.

Det er nok også grunnen til at nordmenns interesse for Opels Ampera-e er formidabel. Den er kanskje ikke like tøff, men du får en anstendig bil med en rekkevidde tilsvarende Teslas modeller til halve prisen.

Det er i samme klasse vi forventer å finne Teslas kommende Model 3. En relativt liten og rimelig elbil, men med en rekkevidde som er på nivå med Model S og Model X. Så har også 400.000 personer hostet opp rundt 10.000 kroner for å kjøpe seg en plass i køen til å være de første til å sette seg bak rattet i en Model 3.

"Frontkollisjon med virkeligheten"

Til tross for den enorme interessen og forhåndsbestillingene, skriver motorskribenten Matthew DeBord i en kommentar i Business Insider at Model 3 kan være det verste som har hendt Tesla.

DeBord har dekket transport i USA i en årrekke og har skrevet for blant annet New York Times, Slate og Washington Post.

Hans argument er at de virkelige pengene i bilbransjen ligger i den helt andre enden av skalaen enn småbiler.

- Små biler er i krise i USA. Bilprodusentene strever med å tjene penger på dem, og kundene vil i større og større grad ha store pickuper og SUV-er - kjøretøy som genererer fete inntekter, skriver DeBord.

President Trump gjør det også vanskelig å legge produksjonen av småbiler til land hvor lønningene er lave.

Det er altså i dette markedet Tesla forventes å lansere sin Model 3 sent i 2017. I løpet av 2018 forventer Tesla at produksjonen skal være på 10.000 biler i uka og 500.000 biler i året.

DeBord frykter at lanseringen blir en "frontkollisjon med den stygge virkeligheten" i produksjon og salg av småbiler.

Tesla har stort sett rapportert tap kvartal for kvartal, og anslår at de kommer til å bruke opp det meste av kontantene de har i lomma på lanseringen av Model 3 - om lag 3,5 milliarder dollar.

- Og det er bare lanseringen. Å få produksjonen av Model 3 opp i full skala kan bli vilt kostbart. Tesla bygget bare 80.000 biler i 2016. De mest kostbare dagene ligger helt klart foran dem, og da har de ikke engang begynt på ekstra batterifabrikker, utvidelse av superladernettverket og sammenslåingen med SolarCity etter fusjonen i 2016.

TØFF KJERRE: Tesla Model 3 er en kompbicoupe med et tiltalende design og lav pris. Vi vet foreløpig lite om spesifikasjonene til Model 3, men med 400.000 forhåndsbestillinger er det duket for storlansering i slutten av 2017. Spørsmålet er om det vil koste mer enn det smaker.

En årlig produksjon på 80.000 biler skulle etter dagens standarder i bilindustrien vært fatalt, men det er det åpenbart ikke for Tesla.

- Se på markedsverdien på Tesla. Den er bare noen millioner bak Fords 50 milliarder dollar. Det sier ikke lite om forventingene til Tesla, sier DeFord.

Noen av de forventningene er knyttet til teslasjef Elon Musks innovative ideer rundt hvordan produksjonene av Model 3 kan effektiviseres.

Musk hevder bilene skal bygges i sin helhet av maskiner, og omtaler Model 3-fabrikken som en "alien dreadnought" - en utenomjordisk megamaskin.

- Mennesker har ingenting med selve produksjonen å gjøre, da synker farten til menneskenivå, sier Elon Musk til Wired.

Folk kommer til å jobbe på fabrikken, men med andre oppgaver.

- Jobben blir først og fremst å passe på at maskinene fungerer som de skal og på full hastighet, vedlikeholde og oppgradere maskinene og ta seg av uventede situasjoner, sier Elon Musk.

Problemet er, ifølge DeFord, at Tesla i skrivende stund ikke har kommet så langt i planene om automatisering:

- På kort sikt vil Model 3 bli skrudd sammen med dagens toppmoderne teknologi, og det er en kunst Tesla ikke mestrer helt ennå. Model 3 vil bli den første store testen på om de kan klare det.