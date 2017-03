- «Lekket» prisliste på Tesla Model 3 er ren spekulasjon

I løpet av helgen har en påstått lekket liste med priser og spesifikasjoner på Teslas kommende folkemodell Model 3 gått runden på nett og i sosiale medier.

Det er en fransk nettside, "Tesla Mag", som skal ha startet ryktemølla.

- Model 3 kan være Teslas største tabbe

En tabell med det som skal være forskjellige utgaver av Model 3, med ulik rekkevidde, utstyr, drivlinje og ikke minst priser står i sentrum av spekulasjonene.

I tabellen listes fire utgaver av Model 3, fra en startmodell på 50 kWh til toppmodellen P80D med firehjulstrekk og 80 kWh. Prisøkningen går fra annonserte 35.000 dollar til 57.000 dollar før eventuelle tilvalg.

Men, som nettsiden Electrek slår fast: Både nyhetssaken og tabellen er rent oppspinn.

Den franske nettsiden opplyser ikke kilden bak listen. Det gjør derimot Electrek:

"Tabellen, som nå er publisert på sosiale medier og i Tesla-forum, er ingenting annet enn spekulasjon rundt mulige modellutgaver og priser på Model 3 fra et medlem i forumet Tesla Motor Club. Den ble publisert for mer enn to månder siden", skriver nettsiden.

Forumbrukeren gjør det klart at tabellen er ren spekulasjon fra hans side, basert på sine egne og andre forummedlemmers antagelser.

Electrek noterer seg at noe av informasjonen i tabellen naturligvis kan slumpe til å være korrekt, da spekulasjonene blant annet er basert på lekkasjer som kan være troverdige. Det vil i så fall være en tilfeldighet.

På den mer troverdige siden, ser det ut til at én av modellene av Tesla Model 3 kan komme til å være en Model 3 70D. Altså en versjon med firehjulstrekk og batterikapasitet på 70 kWh. Det er Electrek som melder dette via kilder i Tesla, som har testet nettopp en slik konfigurasjon.

Ifølge nettsiden kan en slik modell stemme godt med et ønske om å tilby en Model 3 med en rekkevidde på 300 miles (480 km).

Med et batteri på 60 kWh har Opel Ampera-e en oppgitt rekkevidde på 380 km ifølge den globale rekkeviddestandarden WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Ampera-e har samtidig vesentlig høyre luftmotstand enn Model 3 og kun forhjulstrekk.

Vi kan forvente både flere rykter og nyheter om Tesla Model 3 i ukene som kommer. Sjef Elon Musk annonserte i midten av november 2016 at den tredje og siste delen av Model 3-lanseringen ville komme innen 3-4 måneder.

