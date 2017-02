Opel Ampera-e - Ingen tvil, Opel Ampera-e får terningkast 6 Opel åpner andre kapittel i elbil-boka. Les testen:

Ikke siden Opel viste sin forrige Ampera, tilbake i 2011, har de lansert en viktigere bil enn denne. Forrige gang ble det ingen suksess, men nå er de altså klar med en helt ny - og helt elektrisk - Ampera-e. Her vet vi allerede før bilen har ankommet markedet at den blir en suksess. I alle fall i Norge. Opel har aldri hatt større forhåndssalg på noen annen modell enn på denne. Det har vel nesten ingen andre hatt, heller. Uansett merke. Så får da Norge også æren av å åpne ballet her. Vi er det første landet hvor bilen lanseres. Norge vurderes faktisk som såpass viktig i elbilsammenheng at det også er her Opel velger å holde testkjøringen for et samlet europeisk pressekorps til våren. Men vi har altså fått teste den allerede. Sammen med et svært begrenset utvalg av medier fra hele verden, ble vi invitert til San Fransisco i California for å kjøre den. Bilen ble brukt både i byen, på motorvei, oppi åsene og på bratte og svingete landeveier. Bli med og se hva vi synes!

Sveip for å se alle bildene Broom har vært i San Fransisco og testet bilen som tusenvis av nordmenn kommer til å kjøpe. Opel Ampera-e er både kort og høy, likevel har Opel klart å gjøre den ganske elegant. Ikke bare går den langt – den er rask også!

Kjøreegenskaper: 5/6 På grunn av batteripakken som er plassert i gulvet er sittestillingen relativt høy, og mer på crossover-nivå enn på stasjonsvogn-nivå. Det, sammen med store vindusflater, gjør bilen oversiktlig. Rattet er tykt og godt å holde i. Styringen passe lett og presis. Understellet er relativt stramt satt opp, men oppleves likevel som komfortabelt. Ujevnheter og humper svelges unna på en god måte. De tunge batteriene under gulvet bidrar til både lavt tyngdepunkt og god stabilitet. Ellers må kjøreegenskapene beskrives som mer trygge og forutsigbare, enn spennende og sporty. Det er jo også logisk. Det er en elektrisk familiebil, ikke en sportsbil. Elmotoren som byr på hele 204 hestekrefter gjør at man til en hver tid har krefter i overflod og gjør også bilen en del kjappere enn konkurrentene. – Denne gir uten tvil mest elbil for pengene Interiør/ plass: 6/6 En av de tingene som imponerer stort med Ampera-e er plassen. Her har Opels ingeniører ”tryllet”. Ut av en bil på 4,17 meter har de fått til mye plass. Plassen innvendig er så stor at man nesten må prøve den for å tro det. Bagasjerommet er i to etasjer, byr på 381liter og er med det best i klassen. Forsetene er faste i stoppen og byr på god sidestøtte, særlig i seteryggen. I tillegg er seteputa relativt lang og gir god støtte til lårene. Selv langbeinte sitter godt her over lengre kjørestrekk. Som allerede nevnt er sittestillingen høy og man sitter med beina nedover, og ikke framover. Det er gunstig med tanke på den innvendige plassen. I tillegg er setene tynne slik at de som sitter bak har overraskende raust med plass til beina, også til hodet. Her er det faktisk god plass til voksne, og akkurat det er det ikke så ofte man skriver om en bil med denne fysiske størrelsen. I tillegg rommer den også 381 liter i bagasjerommet. Vi vet at Opel har laget plass-smarte biler tidligere, som flerbruksbilen Zafira, men her imponerer de igjen og banker konkurrenter som VW e-Golf, BMW i3 og Nissan Leaf godt ned i støvlene på innvendig plass. Om vi skal sette fingeren på noe, er det at det fortsatt brukes en del hardplast i interiøret – både på dørene, dashbordet og deksler. Men så er det heller ikke ment å være en premiumbil. Ampera-e byr ellers på mange praktiske små oppbevaringsrom og tilkoblingsmuligheter. For eksempel er det hele fire USB-uttak. To foran og to bak. Den har også to digitale skjermer som kan gi deg all informasjonen du har bruk for og mer til. En 8-tommers skjerm erstatter analoge instrumenter foran føreren. Her er valgmulighetene mange, men enkle. Det hele styres via brytere på rattet. Midt på dashbordet sitter på mange måter hjertet i bilen, en 10,2-tommers skjerm. Herfra styrer du og henter opp det aller meste av informasjon og strømforbruk, lading og stereo, for å nevne noe.

Den store 10,2-tommers skjermen er på mange måter bilens hjerte. Interiøret er moderne, pent, lettbetjent og funksjonelt.

Ampera-e har imidlertid ikke innbygget navigasjonsanlegg. Her må man koble til en smarttelefon og få dette opp på bilens navigasjonsskjerm. Grafikken, oppløsingen og lysfølsomheten er god. Det hele kan styres med stemmestyring og er enkelt og velfungerende. Vi fikk opp google maps og navigerte etter det, fint som snus. Vi kunne bare si adressen vi skulle til og "google-dama" bekrefter med et: Let's go! Hun visste også svaret på hvor mange innbyggere det er i Norge og hvor mye en ny Chevrolet Corvette koster som 2017-modell. Vi er intet mindre enn imponert! Bilguide: Fortell oss om bilen din! Design: 5/6 Opel har de siste årene fått dreisen på design. Det er flere tiår siden sist Opel-bilene var like fine som nå. Ampera-e er ikke noe unntak. En kort og relativt høy bil, slik som nye Ampera-e er, kan fort bli litt stutt-tjukk og klumpete. Her har Opels designere lyktes å gi bilen harmoniske, moderne og litt spennende linjer, uten at det har gått på bekostning av de praktiske egenskapene. Men bilen er litt farge-avhengig og vi liker den personlig best i en litt friskere valør, som den klare blåfargen og den oransje. I grå og hvit mister den liksom litt av spensten. Dette er hemmeligheten bak Opels nye elbil

Elbil er ikke lengre synonymt med by-bil. Nye Ampera-e tåler lengre turer.

Motor: 6/6 Elmotoren i Ampera-e yter 204 hk / 380 Nm. Det er rikelig og nok til å sende familiebilen fra 0–100 km/t på kjappe 7,3 sekunder, mens 0–50 tar bare 3,2 sekunder. Igjen er dette betydelig raskere enn de naturlige konkurrentene, som blant andre Nissan Leaf og e-Golf. Bilen har forhjulsdrift og en trinnløs girkasse. Det hele fungerer akkurat så godt som man forventer. Batteriet er et lithium-ion på 60kWh. Det som nok er hovedgrunnen til at interessen er så stor for Ampera-e er rekkevidde. 520 kilometer i følge NEDC-normen. Det er faktisk så bra at det bare er Tesla, med den aller største batteripakken, og som koster 1,2 millioner avgiftsfrie kroner, som har lengre rekkevidde. Priser og mer informasjon om Opel Ampere-e finner du her: Miljø / økonomi: 6/6 Med norske elbilavgifter er innkjøpsprisen på Opel Ampera-e fra 289.000 kroner. Det må sies å være gunstig med tanke på hva du faktisk får. Opel ikke er det merket som de siste årene har kunnet skryte av best annenhåndsverdi, men for Ampera-e kan det bli en annen historie. I alle fall i overskuelig framtid – ettersom interessen for bilen er så stor og ventetiden lang før levering. Bilen har 5 år / 100.000 km nybilgaranti og garantien på batteripakken er 8 år /160.000 km. Det er med det intet som tyder på noe risikofylt bilhold de første årene. Les også: Her er Opels nye flaggskip Konklusjon: 6/6 Ingen andre er per i dag i nærheten av å kunne gi like mye elbil for pengene som det Opel Ampera-e gjør. Hverken når det gjelder plass, ytelser eller rekkevidde. På det siste punktet regelrett knuser den konkurrentene. At bilen i tillegg er moderne, velutstyrt, fin å se på og kjører bra – gjør at vi triller fram en sekser på terningen her. Denne bilen er rett og slett en vinner! Les også: Her bygges nye Opel Ampera-e