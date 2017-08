- Bilen selges etter fysisk tvang og sterkt psykisk press

Vær så snill, ikke kjøp denne bilen! Kona og sønnen ønsker seg en Tesla-X (vil ha = skal ha), men forstår ikke hvor fantastisk dette luxus-dieseldyret faktisk er.

Slik starter annonsen der Arno Staurset selger sin Mercedes S-Klasse, en bil han tydeligvis IKKE vil selge, men likevel må bli kvitt.

De to jeg bor med er bitt av den berømte fossilmotor-hysteri-basillen, og skal liksom være så miljøvennlige og grønne som bare det. "Ååå, se på meg, jeg kjører Tesla og skal redde verden - Blæh!" Det blir ikke særlig lettere av at vårt kjære miljøbyråd i Oslo gjør kjøring i Tigerstaden nærmest umulig, særlig i sentrum - Argh!

Her snakker vi ordentlig entusiast-bil!

Terrorisering i samlivet

49-åringen fra Oslo skriver videre at han lovet å legge ut bilen for salg, men at det er å strekke seg langt. For S-Klassen har han blitt skikkelig glad i.

Denne deilige herligheten selges under fysisk tvang og psykisk sterkt press, terrorisering i samlivet og så videre - så hvis du i det hele tatt har litt samvittighet i behold... klikk deg videre, og glem at du i det hele tatt har sett denne annonsen. Hvis du imidlertid har et hjerte av stein, og ønsker den av hele din lommebok, så får du vel heller skrive.

Nå er det altså Tesla Model X som står for tur. Det blir til stor kontrast fra dagens S-Klasse, som er toppet med det aller meste av utstyr.

Direktørbilen som fliser superbilene

Sort metallic på utsiden kombinert med Sahara beige-interiør er ingen dum løsning.

Strøken bil

Bilen er en 2010 modell S350 diesel – i lang utgave og med AMG-pakke. Det betyr en V6-er under panseret som leverer gode 258 hk og 620 Nm.

Toppmodellen er også utstyrt med 4Matic firehjulsdrift, og har rullet 93.000 kilometer på sine sju år.

Men tross nesten 100.000 på telleverket, ser det ut til at Arnos eksemplar fremstår rimelig strøkent. Bilen har fulgt alle servicer, og er attpåtil nylakkert i år.

Dette fordi noen rakkere ripet opp hele den vakre doningen av uante årsaker - kanskje fordi noen IKKE synes jeg var så kjekk og likandes, som det jeg selv har som oppfatning av mitt selvsentrerte meg.

Nypris nesten 2 millioner

Da bilen ble kjøpt ny i Norge i sin tid, ble det heller ikke spart på ekstrautstyr. S-Klassen til Arno har nemlig det aller meste:

Dette er en av flere illustrasjoner sønnen til Arno har laget til annonsen. Ingen tvil om hva Arno synes om den eventuelt kommende Teslaen i alle fall.

NightVision kamera, kjøreassistent-pakke, varmedempende ruter, adaptive komfortseter, distronic plus og 7-kanals surround system, for å nevne noe.

I annonsen er det ramset opp cirka en Jo Nesbø-roman til, bare hva gjelder utstyr. Det betyr i grunn at dette er kostbare saker. Ny kostet bilen nesten 2 millioner kroner her hjemme.

Nå selges den imidlertid for den nette sum av 602.500 kroner. En solid rabatt der altså. Kompromisset er derimot at bilen nærmer seg 100.000 kilometer, og at den trolig ikke lukter ny lenger.

Test Mercedes S-Klasse: Toppmodellen gjør det igjen - terningkast 6

Selv om bilen er blitt sju år gammel, er det få som slår komforten bak rattet i denne.

Umiddelbar respons

Sukk! Dersom du har lest helt ned til hit, må du enten være veldig interessert eller rett og slett bare glad i å lese om biler og duppeditter… Jeg synes likevel fortsatt du burde klikke ut av denne finn-anonnsen nå først som sist! Du må ta et valg: enten støtter du meg om å beholde bilen, eller så støtter du kona om å selge den. Hva blir det til?

Slik avslutter 49-åringen annonsen, som bare har ligget ute noen få dager på Finn.no. Men kort tid til tross, tilbakemeldingene har vært mange, i følge Arno:

– Det har dukket opp mange meldinger. De fleste syns annonsen er helt konge. Men egentlig er jeg av person litt reservert, så jeg skjønner nå at hele dette «kunststykket» er ris til egen bak - i hvert fall hvis bilen blir solgt, avslutter selgeren.

