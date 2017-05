En av de mest leste sakene til Side3 har mandag vært saken om syklisten som ligger og sperrer foran bussen, fremfor å sykle på sykkelveien som er etablert på E18 Mosseveien.

Reaksjonene på saken viser i stor grad at konfliktnivået mellom syklister og bilister er på et svært høyt nivå, der flesteparten ser ut til å være enig i at syklisten oppfører seg på en svært lite hensysnfull måte.

Idiotbemerkningene har vært mange, og at det bokstavelig talt har bygget seg opp et hatforhold mellom syklister og bilister kommer til uttrykk gjennom ønsker om å kjøre ned syklister.

Under har vi samlet noen av tilbakemeldingene til videoen:

- Politiet skulle hatt nok midler til å fjerne denne dusten fra trafikken isteden for en liten bot. Det er slike idioter som ødelegger for alle andre dessverre.

- Selv jeg som kun sykler syns dette blir for dumt. Folk må lære seg trafikkregler og kanskje mest av alt, folkeskikk.

- Slike individer burde få sykkelen beslaglagt av politiet, få høy bot og forbud mot å syke i veibanen resten av livet. Det bør uansett være pålagt for alle syklister å bruke sykkel/gangsti når det finnes. De betaler ikke veiavgift eller andre avgifter.

- Det der er ingen engangshendelse, slike syklister ser man hver dag på Mosseveien. Bak seg har de kanskje fem ledd-busser fulle av folk, og disse bussene har ingen mulighet til å kjøre forbi ego-syklisten som ikke vil på en meget påkostet gang og sykkelvei (nettopp fordi Mossveien er veldig trang) fordi der må han av og til bremse og ta hensyn til andre.

Men bussjåføren er synderen



Men også bussjåføren får gjennomgå.

- Den største og mest hensynsløse idioten sitter i bussen. Går ikke av veien for å subbe bakhjulet til syklisten. DET nevnes ikke??

- Bussen lå åpenbart altfor nær. Sjåføren kjørte provoserende og farlig. Vet ikke hvor lenge dette hadde vedvart.

- Er det lov å si at jeg synes både bussjåføren og han på sykkel oppfører seg ganske dust i trafikken?

- Hva med 3-sekunds regelen? Ligger ikke bussen alt for tett innpå syklisten?

- Forferdelig kjørt av busssjåføren. Det å ligge så tett opp i bakhjulet på syklisten er direkte uansvarlig og setter syklisten i fare. I tillegg tuter sjåføren. Jeg forstår godt at syklisten ble frustrert. Det er selvsagt dårlig oppførsel av syklisten å rekke finger, men ellers gjør han jo ingen ting galt.

Infrastrukturen får også mye skyld

Enkelte mener også at problemet verken er syklisten som skaper problemene, eller bussen som kjører nære.

- Er selv syklist, og mener at det her blir for dumt. Det er ingen grunn til å skulle sykle nærmere gulstripen enn hvitstripen på denne måten. Så vil jeg også si at sykkelfeltet langs Mosseveien er veldig smalt, hvertfall dersom tanken er at syklister skal kunne sykle i "fri fart" der. Det går ikke dersom det er mye gående personer i feltet, og man kommer lett over fartsgrensen på 25km/t for slike gang og sykkelfelt. Infrastrukturen i Oslo er ikke egnet, og syklistene står ofte igjen med å måtte sykle i veien.

Men slik oppførsel fra en syklist er det siste en stadig eskalerende konflikt trenger.

- Jeg syklet ganske aktivt for mange år siden, problemet med gang og sykkelveier var også alt glasset som lå der noe som betydde punktering