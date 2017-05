RIVERDALE, UTAH: Denne 39-åringen er pågrepet og mistenkt for barnemishandling etter at vitner så henne sperre inne sine to små barn i bagasjerommet mens hun handlet på Walmart.

USA

Mor sperret barna inne i bagasjerommet mens hun handlet i butikken

Vitne: - Sjokkert, rystet og forbannet.