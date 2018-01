Modellsøstrene Bella og Gigi Hadid tok felles nakenbilde, kritikken hagler

Modellsøstrene Gigi og Bella Hadid får nå mye kritikk på sosiale medier på grunn av en photoshoot hvor de poserer nakne sammen.

Bildene er tatt i forbindelse med et større oppslag i den britiske utgaven av motemagasinet Vogue.

Bildet over er i skrivende stund likt av mer enn 80.000 mennesker, men mange mener det også er uanstendig og uttrykker det klart og tydelig i kommentarfeltet.

«Urovekkende», «merkelig» og «ekkelt» er gjengangere blant folk som kritiserer bildet.

She is so hot like both. But must be so weird to sit like that with your sister.

Enkelte går så langt som å antyde at bildet er incestuøst, mens andre skriver at det blir å trekke det langt.

Vogue får også kritikk for å ha photoshoppet søstrene, og for å fremheve uoppnåelige skjønnhetsidealer.

I’m sorry. And no harm meant to these two women - but this is not what real women look like and we need to stop this. If my daughter has to see this constantly in her feed and on newsstands in magazines what kind of body image issues are we perpetuating. Please stop showing us these skinny anorexia looking models and help us make our daughters be proud of the skin they’re in.