Modellen Irina Britanova svømmer naken med haier for å vise at de (stort sett) ikke er farlige

I samarbeid med undervannsfotografen Andrey Nekrasov har modellen og haiforkjemperen Irina Britanova knipset en serie bilder som får publikum til å snu seg.

Ikke bare svømmer hun sammen med haier i Indiahavet, hun gjør det like påkledd som haien.

- Jeg liker å vise naturen naken, slik den er. En naken menneskekropp ute i naturen ser harmonisk ut. Jeg forsøker å fange skjønnhet, ikke noe vulgært, sier Andrey Nekrasov i en kommentar.

Bakgrunnen for prosjektet er å vise at haier er mer enn frykten og fordommene vi har for dem, og å sette fokus på at de fleste haier ikke utgjør noen fare for mennesker.

- Jeg vil få fram at haier ikke er farlige. Men det er regler for å svømme med dem, sier Irina Britanova til Side3.

- Hvilke regler er det?

- Vær rolig og avslappet - ingen raske bevegelser. Ikke svøm i grumsete vann og se på haien øyne til øyne.

Dette er reglene Irina Britanova følger. I åtte år har hun hoppet i vannet med hai. Modellen forteller at hun ikke har opplevd en eneste skummel situasjon.

- Frykten for haier er basert på stereotyper. De er ikke farlige.

- Havet er haiens territorium, vi er bare gjester der. Vi må lære oss å respektere haier, og skaffe oss mer informasjon om dem.

Modellen var omgitt av rundt ti haier som på engelsk heter Tawny nurse shark. Ifølge Wikipedia er dette en spesielt rolige type av sykepleierhaier.

