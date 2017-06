Modell Eline Syrdalen: - Modellbransjen er ganske «fucked»

Jeg har alltid vært en av de "større jentene" i min industri. Selv om det høres ut som galskap - fordi jeg vet jeg er tynn - bruker jeg også størrelsen 34-36, som er størrelsen xs/small når du er en jente på 1,80. Disse sykelige målene gjelder spesielt Milano, Paris og NYC. Vennene mine og jeg pleier å spøke med at "du er aldri for tynn for Paris". Jo magrere og sykere du ser ut, jo bedre i enkelte markeder. Modell Eline Syrdalen på Facebook

Slik innleder den norske modellen Eline Syrdalen en kommentar til støtte for sine danske modellkollega Ulrikke Louise Lahn Høyer.

Høyers historie, om hvordan den syltynne modellen mistet en jobb fordi hun var "for tykk", gikk verden rundt i mai.

Til Side3 gir Eline Syrdalen et innblikk i modellenes verden, som kan virke fullstendig skakkjørt for mange.

- Dette er et viktig tema og bra at noen kan være ærlige rundt dette. Realiteten er at man som modell er et produkt og skal selge seg selv. Bransjen jeg lever av blir derfor ganske ekstrem, og jeg prøver å ikke ta ting for personlig. Det er selvfølgelig ikke alltid like lett, forteller Syrdalen til Side3.

- Modellbransjen er ganske "fucked". Likevel er det ikke alle kunder som vil ha sykelig tynne modeller. Det er forskjellig fra kunde til kunde. Jeg har fått høre av kunder at jeg er for tynn, og jeg har fått høre av en annen kunde samme dag at jeg var for tjukk. Du kan ikke please alle.

Syrdalen legger til at hun opplever at bransjen er i ferd med å endre seg.

- Landskapet har endret seg på dette de siste årene. Jeg opplever at bransjen stadig endrer sine idealer vekk fra de sykelig tynne modellene, selv om det klart er en lang vei å gå fortsatt.

Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) fredag 19. Mai. 2017 PDT

Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) fredag 28. April. 2017 PDT

Amfetamin og kokain som slankedop



- Hvordan påvirker det deg å jobbe og leve i et slikt miljø, er det mulig å ha et normalt forhold til egen kropp?

- Jeg blir sikkert noe påvirket, men føler at jeg alltid har hatt et sunt forhold til det hele og aldri har latt meg påvirke for mye.

- Jeg kommer fra en familie som kun bryr seg om langrenn og norsk natur, så jeg har så og si blitt født med ski på beina. Det har alltid vært en del av min livsstil, noe jeg er utrolig takknemlig for.

- Jeg er nok over gjennomsnittet forfengelig og opptatt av å holde meg slank, men har alltid gjort dette på en sunn måte som innebærer hard trening og et sunt og variert kosthold.

- Men, det er altfor lite kunnskap blant modeller og egentlig generelt når det kommer til kosthold. Mange modeller velger derfor veldig usunne løsninger eller til og med slankedop som amfetamin og kokain for å oppnå resultater. Det er selvfølgelig veldig trist for bransjen og for modellene som risikerer å ødelegge livet sitt. Dette gjelder selvsagt ikke alle!

Bon apetit!🍀💋 #foodbyeline #homesweethome Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) lørdag 18. Juni. 2016 PDT

Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) søndag 19. Feb.. 2017 PST

- Det snakkes mye om sommerkroppen nå. Og at det er mye fokus på kropp i medier. Samtidig får stadig flere nordmenn problemer med vekta. Hva er dine tanker rundt dette?

- Det handler jo bare om å føle seg bra. Det er mange måter å få til det, men skjønner at mange ser på egen kropp som et ledd for å oppnå dette. Men viktig å da tenke på en kropp og diett du kan leve med resten av livet og ikke bare en usunn "krampeslanking" i forbindelse med sommeren. Det eneste du oppnår med det er en jojo-effekt. En god og sunn balanse i alt sammen er det viktigste.

Instagram er modellenes CV



I likhet med sine mange modellsøstre bruker Syrdalen en åpen profil på Instagram som en kanal for å promotere kropp og utseende, ofte med ganske lettkledte bilder.

Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) tirsdag 16. Mai. 2017 PDT

Et innlegg delt av NorwegianViking♥️Naturelover.🌎 (@elinesyrdalen) lørdag 04. Feb.. 2017 PST

Hun forteller at hun neppe hadde gjort det som privatperson.

- Jeg ville definitivt ikke vært like aktiv og kledd av meg på samme måte hvis det ikke var for jobben. Mange er ikke klar over hvor stort Instagram er som markedsføringsplattform. Instagramkontoer har på mange måter blitt som en CV for modeller. Og vi ønsker alle en så attraktiv CV som mulig.

- Vil du anbefale unge jenter og gutter et yrke som modell?

- Jeg tror mange får et inntrykk av at modellyrket er en dans på roser. Det er kanskje det for noen få, men mitt inntrykk er at det er en ekstremt kynisk og krevende bransje.

- Som modell må jeg regne med å bli behandlet som et objekt på lik linje med en bukse. Er ikke målene riktige, blir jeg ikke "kjøpt". På den måten føler du stadig på det at det er noe feil med deg, selv om det ikke egentlig er sannheten. Det kan tære veldig psykisk.

- Så før man kaster seg inn i dette "eventyret" er det viktig å være klar over realiteten. Du risikerer å til tider bli behandlet som søppel. Du risikerer å høre om alt på egen kropp som kunne vært større ... Eller mindre ... Eller smalere ...

- Er du forberedt og klar for å takle dette, kan du komme langt. Og du vil kunne få muligheten til å oppleve og erfare utrolig mye kult og morsomt.