Militær enhet nær utslettet i trojansk angrep

Torsdagens angrep mot afghanske sikkerhetsstyrkene i Maywand-distriktet i Kandahar i Afghanistan, er blant de dødeligste på lenge.

Av enheten på 60 soldater, ble bare to soldater funnet uskadd. Ni soldater var skadd, seks var savnet og 43 var drept.

- Hele basen ble ødelagt, sier general Dawlat Waziri i en uttalelse etter angrepet, skriver New York Times.

Angrepet ble gjennomført av Taliban med et fryktet våpen: Sikkerhetsstyrkens egne biler av typen Hummer og Ranger pic-up, som tidligere har blitt tatt av Taliban-styrkene. Kjøretøyene blir brukt av Taliban som en trojansk hest for å komme tett innpå de afghanske politistyrkene uten å bli oppdaget.

TALIBAN: Bildet viser Taliban-soldater i biler av typen Ranger pic-up som de har tatt fra afghanske sikkerhetsstyrker. Bildet ble publisert på en Taliban-kontrollert nettside.

- Da angrepene startet, detonerte de en bilbombe like ved basen. Mens sammenstøtet fortsatte, detonerte de enda en bilbombe. De hadde blant annet en Hummer pakket med eksplosiver, sier General Dawlat Waziri, som er talsperson for myndighetene i området, til New York Times.

Tirsdag ble minst 80 personer drept og 300 ble skadd i lignende angrep sørøst i Afghanistan. Selvmordsbombere sprengte flere bilbomer nær to baser, før opprørere begynte å skyte. I begge angrepene ble sikkerhetsstyrkens egne biler brukt av Taliban.

Metoden er ikke ny.

- Taliban bruker nå konfiskerte Hummere, og det uroer oss, sa politisjef Abdul Rahman Sarjang i Helmand-provinsen etter at at selvmordsbombere i Hummere forsøkte å angripe en politi- og militærbase i fjor.

Visepolitisjef Safar Mohammed i byen Kunduz estimerte i 2015 at Taliban hadde tatt rundt 20 Hummere og 60 til 70 Ranger pick-ups bare i det området. En stammeleder sa da at hvis ikke bilene og de tunge våpnene som Taliban har tatt, blir ødelagt, så ville Taliban kunne marsjere rett inn i byen.