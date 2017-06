Michelins nye fremtidshjul er som tatt ut av sci-fi

Nesten 150 år har gått siden skotten John Boyd Dunlop fant en måte å lage dekk med luft under trykk. Siden dengang har luft og gummi gjort rullende transport behagelig og svært utbredt.

Nå jobber Michelin med et helt nytt konsept som ta over for det gamle konseptet.

Michelins nye hjul ser som tatt ut av en fremtidsfilm der alt er for usannsynlig til å være sant.

Hjulet består ikke av luft under trykk, så det kan ikke punktere. Det skal også kunne endre dekkmønster etter været. Dekket skal kunne kommunisere med bilen på lik linje med andre deler av bilen, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Det nye dekket imiterer hvordan materiale er bygget opp i naturen, av 100 prosent naturlige materialer som gjør at det ikke forurenser.

Dekket skal kunne fornyes ved hjelp av 3D-printing. På den måten vil det ha en levetid som er like lang som bilen selv.

Fremdeles usikker på hva dette er: Sjekk ut Michelins video som viser et bilhjul av en annen verden.