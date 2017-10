McDonald's har gjemt en melding i dette bildet, finner du den?

McDonald's har nylig delt en optisk illusjon på sin Facebook-side, med meldingen: «Tag en venn som bør lese mellom linjene».

Over 13.000 har likt bildet, og mange skriver at øynene blir utslitte av å se på alle stripene. Ikke alle greier å se teksten i bildet heller, men får da tips om å gå litt bort fra PC-skjermen eller holde mobilen et stykke unna, slik at meldingen kommer klarere frem.

Ser du det?

Det er ikke lenge siden Nettavisen skrev om at McDonald's sin største hemmelighet kan ha blitt avslørt, nemlig oppskriften på deres mest kjente hamburger, Big Mac. Autentisiteten til oppskriften ble imidlertid ikke verifisert.

I Norge har McDonald's fått både positiv og negativ medieomtale de siste månedene. Da en restaurantgjest filmet mus inne på McDonald's i Gjøvik, ble restauranten stengt. Samtidig er hurtigmat-kjeden blitt et stadig mer populært sted å jobbe i. Da McDonald's la ut 600 ledige stillinger, fikk de hele 15.200 søknader.

– Det er en betydelig økning og søkerrekord hos oss, uttalte kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald’s i mars.