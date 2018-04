Marc Maron: Han har verdens mest populære podcast. Ett intervju ble skjebnesvangert

Klokken er så vidt passert 09.00 amerikansk tid da Side3 får tak i den amerikanske komikeren Marc Maron. 54-åringen forteller at jo eldre han blir, jo vanskeligere blir det å sove lenge.

-Det er rart med det. Jo eldre jeg blir, jo verre er det for meg å sove lenger enn til klokken 07.00. Det som din interne klokke vet at tiden din her på jorden er med ferd å renne ut og derfor tvinger deg til å komme deg opp om morgenen for å få gjort noe, ler Maron på telefon fra sitt hjem i Los Angles.

Den amerikanske komikeren er i disse dager klar for sin første Europa-turné. 54-åringen skal innom en rekke europeiske storbyer, der iblant Oslo og Folketeateret søndag 22. april. Maron forteller at dette er hans første besøk til Norge og Norden.

- Jeg har aldri vært i Norge eller den delen av Europa tidligere, så jeg gleder meg veldig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente meg, men jeg hører at det er veldig vakkert.

- Tilfeldigheter gjorde meg kjent



Selv om han har drevet med stand up siden 1987, er neppe Maron et folkekjært navn hos den gjengse nordmann. Amerikaneren fra New Jersey har i mange år blitt omtalt som en «komikers komiker» - en betegnelse man ofte gir morsomme mennesker som får andre komikere til å le, men som sjelden slår igjennom blant massene.

Materialet til Maron består som oftest av politisk satire, selvironi og utleverende historier om seg selv, familien og kjærester. Det store gjennombruddet kom via hans podcast, «WTF with Marc Maron», som han startet opp i 2009. Med en mislykket karriere fra forskjellige radiostasjoner, begynte 54-åringen å spille inn timeslange episoder der han intervjuet andre komikere, skuespillere og politikere.

IKKE REDD FOR EN DISKUSJON: Marc Marons podcast «WTF» er blant verdens mest populære. Han er ikke redd for at det skal bli dårlig stemning med en gjest. Her et bilde fra innspilling.

I begynnelsen spilte komikeren og hans produsent inn episodene på kveldstid hos deres tidligere arbeidsgiver, Air America Radio, uten at selskapet var klar over det. Programmet de hadde hos Air America hadde blitt kansellert, men de hadde fortsatt nøkler til lokalene. Etter hvert flyttet de innspillingen til Marons egen garasje i Los Angles. Garasjen refereres ofte til «The Cat Ranch» - «Katte-ranchen» - grunnet 54-åringens mange katter som går rundt som de vil.

«WTF» fikk raskt en trofast følgerskare. Marons intervjustil, ofte med lange, dype, uredde og personlige spørsmål om karriere, fremtid og fortid slo godt an hos publikum. I skrivende stund er podcasten en av verdens mest populære og skal ha bli lastet ned over 250 millioner ganger på verdensbasis. Blant personer som har besøkt «Katte-ranchen» har vi Jennifer Lawrence, Sharon Stone og Keith Richards. Kanskje størst oppmerksomhet fikk podcasten da tidligere president Barack Obama dukket opp. Det førte til store overskrifter i USA, spesielt siden Obama flere ganger benyttet seg av n-ordet da han diskuterte rasisme i Amerika.

Selv har ikke Maron noe klart svar på hvorfor «WTF» er så populær, men han har noen teorier.

- Mye av podcastens popularitet tror jeg skyldes tilfeldigheter og flaks. Vi var på rett sted til rett tid. God timing, rett og slett. Folk ser ut til å like måten jeg gjør ting på og formatet på podcasten. Det gir lyttere muligheten til å bli godt kjent med intervjuobjektene. Etter hvert steg kjendisstatusen på gjestene og. Det skader aldri å ha presidenten på besøk, humrer amerikaneren.

KARRIERESELVMORD: Carlos Mencia var en av verdens mest populære komiker i 2010, men etter Maron konfronterte han med beskyldningene om tyveri av vitser på podcasten ble blitt stille. Mencia har aldri klart å komme seg til gamle høyder.

Overskrifter har det også blitt etter andre intervjuer. Spesielt ett intervju skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Mange tilegner nemlig Maron og hans intervju med komikeren Carlos Mencias som sistnevntes karrieredød. I 2010 var Mencia på høyden av karrieren, og var blant verdens mest innbringende komikere. Han hadde eget TV-show på trappene og hadde vært på verdensturné, men det hadde lenge versert rykter om at Mencia stjal materiale fra mindre kjente komikere. Etter først å ha gjort et intervju med Mencia der han unngikk å ta opp ryktene, haglet kritikken fra fansen. Maron valgte dermed å invitere Mencia tilbake på proframmet og konfronterte komikeren på lufta med påstandene. Mencias spede forsøk på bortforklaringer gikk senere over i en slags innrømmelse av at plagiat kunne ha forekommet. Etter det er det få, om noen som har hørt mye fra Mencia.

Dette er bare en av flere ganger det har blitt hett i garasjen til Maron.

- Det virker kanskje som jeg elsker konfrontasjon, men det stemmer ikke. Men det skjer. Noen ganger kan det bli ganske så ukomfortabelt, men da forsøker jeg bare å følge strømmen. Det er som hvilken som helst samtale: Du vet aldri når du treffer tråkker over streken hos den du prater med.

- Har du en favorittepisode?

- Huff, det er vanskelig for det er så mange episoder. Det er utrolig å få kunne prate med personer jeg har beundret lenge – Sharon Stone, Keith Richards, Barack Obama. Nei, umulig å velge episode.

Hemmelig plan for Europa



De siste årene har Norge og Europa blitt et populært turné-stopp for amerikanske og britiske komikere. Ricky Gervais, Jimmy Carr og Russell Brand er bare noen av humorverdens mest kjente navn som har vært innom scener i Norge. Foruten nordmenns og andre europeeres hunger etter utenlandsk humor og dype lommer, tror Maron at det er én spesiell årsak til at amerikanske komikere valfarter til Europa.

- Det er en gyllen mulighet for å få betalt for å se andre deler av verden. Amerikanerne har også en tendens til å bli veldig isolerte og veldig navlebeskuende. Dessuten tror jeg amerikanerne innerst inne er på utkikk etter et nytt sted å rømme til, ler Maron.

IKKE EN BRA FYR: Som mange andre amerikanere, har Marc Maron lite til overs for Donald Trump. Her et bilde av president fra en pressekonferanse nylig.



- En hemmelig plan etter Donald Trump tok over?

- Haha. Ja, nettopp. Ting er litt merkelige her borte nå. Det er neppe dumt å ta seg en lengre ferie i et annet land. Ting er litt skummelt for oss amerikanerne akkurat nå, men det er vel det for alle i verden? Vi har jo klart å stemme frem en narsissistisk bavian som er helt impulsiv og som ikke ser ut til å bry seg om andre enn han selv. Det er som alle i USA bor i et hus med en uberegnelig stefar, sier Maron før han bryter ut i latter.

- Selv nå, over ett år etter er fortsatt ting helt sprøtt. Mannen river jo ned hele infrastrukturen i landet. Jeg tør jo nesten ikke lenger å sjekke nyheter bare fordi jeg ikke aner hva som vil dukke opp, sier en bekymret komiker.

- Problemet er jo at ingen har skrevet ned noen klare regler for hvem og hvordan man skal oppføre seg som president, for jeg tror ingen hadde sett for seg at det skulle bli slik. Man går bare utfra at en folkevalgt president vil oppføre seg skikkelig, men det viser seg jo å ikke tilfellet. Som det ligger an til nå, tror jeg det fortsatt er noen år igjen med Trump. Jeg har merket at mediene ofte bruker setningen «dette har vi ikke sett av en president tidligere», men det er jo bare en annen måte å si at ting har gått til helvete, legger Maron til.

POPULÆR SERIE: Mange vil kjenne Marc Maron fra Netflix-serien «Glow». Første sesong fikk strålende mottagelse. Andre sesong har premiere 29. juni.

- Donald Trump er kanskje elendig for USA og verden, men han må jo være gull for komikere?

- Absolutt. Humor har også blitt viktig. Seth Meyers, Trevor Noah, John Oliver og Bill Maher gjør en viktig jobb ved å holde seg oppdatert og påpeke all absurditeten rundt presidentskapet. De holder folket oppdatert der mange kanskje drukner i all idiotien Det hvite hus finner på, skryter 54-åringen.

- Så du tror han vil bli sittende perioden ut?

- Ja, dessverre. Så lenge han ikke tar livet av noen på direktesendt TV i Det hvite hus samtidig som han sex med vedkommende, flirer komikeren.

Men alt er ikke mørkt i livet til Maron. I kjølvann av populariteten til podcasten, har karrierens hans fått et oppsving. De siste årene har han hatt en rekke stand up-spesialer, blant annet på Netflix. Det er også via strømmetjenesten han har blitt kjent for et bredere publikum. I Netflix-hiten «GLOW» har Maron rollen som B-regissøren Sam Sylvia. Karakteren får i oppdrag å regissere den første sammensetningen av kvinnelige wrestlere på 1980-tallet. Den første sesongen fikk strålende anmeldelser. 29. juni har sesong to premiere.

-Jeg er langt unna å være kjendis og det var aldri målet mitt heller. Drømmen har alltid å underholde folk og kunne leve av det. Og det kan jeg nå. Det er deilig å ikke være bekymret over å være blakk hele tiden.

-Hva kan du fortelle om sesong to?

-Jeg vet ikke helt hva jeg har lov til å si, men generelt blir du bedre kjent med alle karakterene og det er mye mer wrestling, ler Maron.

Før den tiden venter altså et besøk til Europa og en rekke nye episoder med «WTF». Maron vil ikke avsløre hvem som dukker opp i gjestestolen (eller er det fordi han ikke husker i farten), men han er klar på en ting: Donald Trump hadde vært en kongegjest.

-Om Trump lar oss få friheten som vi hadde med besøket til Obama, der vi får siste ordet når det kommer til redigering og vi får stille spørsmålene vi vil, så hadde det vært overlegent. Men det tror jeg ikke kommer til å skje, så ikke la oss plante den ideen i hodet hans, avslutter Maron.

Marc Maron opptrer på Folketeateret søndag 22. april.