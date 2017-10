Mannens øreverk ble verre og verre uten at legene forstod hva som feilet ham. Nå er han død

39 år gamle Andrew Broadhurst oppsøkte legehjelp fire ganger for smerter i øret. Legene mente smertene skyldtes tette øreganger på grunn av ørevoks, eventuelt migrene, og sendte 39-åringen hjem.

16. mars i år kollapset Broadhurst på badet i sitt eget hjem. 39-åringen ble hastet til sykehuset og undersøkt. Her viste det seg at Broadhurst hadde en kraftig hevelse på hjernen. Han døde dagen etter.

Dødsårsak var hjernehinnebetennelse som følge av ørebetennelsen, skriver Independent.

Dødsfallet har ført til en gransking. Under en høring i Birmingham Coroner's Court forklarte Broadhurst mor, Brenda Partridge, seg om sønnens smerter. Partridge kunne fortelle at øreinfeksjonen sønnen hadde fått på tampen av 2016, gjorde han "gal".

- I november og desember fikk han problemer med et tett øre. Han hadde mye smerter. Jeg kjøpte olivenolje. Han sa "jeg har smerter i øret". Jeg vet han tok smertestillende, kunne moren fortelle.

- Jeg ringte 111 (telefonlinje i Storbritannia for gratis medisinsk hjelp) og de ville prate med Andrew. Han fortalte at smerten gjorde han gal. Han vugget frem og tilbake med hodet samtidig som han holdt seg til øret. Etter vi brukte olivenoljen, kom det en svart væske ut av øret hans. Jeg sa det måtte skyldes en infeksjon, forklarte Partridge.

Hjernehinnebetennelse Hjernehinnebetennelse er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen

Høy feber, medtatt allmenntilstand, omtåket bevissthet, hodepine, nakke- og ryggstivhet, kvalme, brekninger, lysskyhet og kramper er vanlige tegn på hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en akutt sykdom som i de fleste tilfeller utvikler seg raskt

Pneumokokker og meningokokker er ansvarlig for 80% av alle tilfeller med alvorlig hjernehinnebetennelse, men også andre bakterier kan føre til hjernehinnebetennelse Kilde: Norsk Helseinformatikk

Ifølge Independent skal Broadhurst ha oppsøkt lege fire ganger i løpet av tre måneder på grunn av smertene i øret, kraftig hodepine og problemer med synet.

Første gang var 2. desember 2016. Så igjen 18. og 25. januar, 20 februar, før siste gang 7. mars.

Legene skrev ut smertestillende og forskjellige oljer for å åpne det tette øret.

Legen Kate Corrigan var personen som undersøkte Broadhurst i januar.

- Jeg hadde han inne på konsultasjon første gang 18. januar. Jeg ble betrygget av undersøkelsene. Broadhurst forklarte han følte øret hans var tett og en undersøkelse viste at han hadde mye ørevoks. Han fikk en resept på olivenolje-dråper for å behandle ørevoksen. At han følte smerte ble ikke registrert, kun at han følte øret var tett, forklarte legen under høringen.

Corrigan henviste ham senere til Queen Elizabeth-sykehuset i Birmingham.

- Jeg jobbet utfra at det var migrene han led av. Vi diskuterte det og han var enig. Jeg henviste han til en time hos neurolog. Vi tok også blodprøve av han, fortalte Corrigan.

20. februar var det doktor Sylvia Chudley som undersøkte 39-åringen.

- Jeg skjønte at noe ikke stemte. Jeg så også at hodesmertene var blitt undersøkt av Corrigan fire uker tidligere. Han (Broadhurst red. anm.) trengte svar. Jeg er så utrolig lei meg for at vi ikke klarte å komme opp med noe annet som vi kunne gjort annerledes. Vi tok det alle på dypeste alvor og ble sjokkert da vi hørte hva som hadde skjedd med han, forklarte Chudley under høringen, skriver Independent.

Legen Declan Costello ved Queen Elizabeth-sykehuset forklarte at 39-åringens infeksjon spredte seg.

- Andrew hadde en infeksjon i mellomøret som beveget seg til beinet bak øret, mastoidbenet. På grunn av nærheten til hjernen, er det lett at infeksjonen sprer seg og forårsaker hjernehinnebetennelse, forklarte Costello.