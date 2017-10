Mannen som beseiret tobakkselskapene, går til angrep på en ny fiende

Politikerhjelp

En gransking utført av The Washington Post sammen med «60 Minutes», viser at en håndfull medlemmer av Kongressen har hjulpet de store legemiddelselskapene med å frata «Drug Enforcement Administration», narkotikabyrået DEA, deres mest effektive våpen mot amerikanernes overeksponering for smertestillende medisiner.

Anført av kongressmann Tom Marino fra Pennsylvania innførte Kongressen en lov som forbyr DEA å beslaglegge disse selskapenes mistenkelige lastesendinger med narkotiske stoffer. Tidligere kunne DEA bøtelegge selskapene for dette. Nå er det ikke lov.

Gjennom såkalte PACs, «political action committees», donerte legemiddelindustrien minst 1,5 millioner dollar til de 23 politikerne som sponset fire versjoner av lovforslaget. Marino fikk alene nesten 100.000 dollar, skriver The Washington Post.

Mellom 2014 og 2016 brukte legemiddelindustrien 106 millioner dollar – nærmere en milliard norske kroner – på lobbyvirksomhet overfor Kongressen.

- Legemiddelindustrien, produsentene og sluttselgerne har en påvirkning på Kongressen som ikke ligner noe vi tidligere har sett, sier Joseph T. Rannazzisi, som ledet DEA-avdelingen som håndterte reguleringen av denne industrien inntil han ble presset ut i 2015.

Kyniske metoder

Målet til Mike Moore er å få med seg minst 25 delstater. Da vil det kanskje være billigere for legemiddelindustrien å innrømme overtramp og inngå et forlik.

Familieselskapet Purdue er blant dem som har tjent mest på opioidutviklingen i USA. De startet tidlig å sende salgsrepresentanter direkte til leger, samt betale eksperter for å argumentere for at opioider ikke er avhengighetsdannende og kan skrives ut til pasienter over lengre tid. Fra 1996 til 2002 økte Purdues bonusutbetalinger fra én million dollar til 40.

Purdue hevdet ifølge Bloomberg.com i videoer og publikasjoner at bare én prosent av dem som ble behandlet, ville bli avhengige – et tall som ikke ble hentet fra vitenskapelig forskning, men fra et kort leserbrev til redaktøren i New England Journal of Medicine i 1980.

På toppen av dette argumenterte Purdue også for at «pseudoavhengighet»– oppførsel som normalt assosieres med avhengighet, for eksempel at man ber om et navngitt smertestillende middel eller opptrer manipulerende – er et problem som bør behandles med mer smertestillende, ikke mindre.

Salget av OxyContin økte fra 45 millioner dollar i 1996 til 1,5 milliarder dollar i 2002. Toppen ble nådd i 2012, da 793 millioner resepter på opioiddoser ble skrevet ut – bare i delstaten Ohio. Halvparten av barna som bor i fosterhjem, har opioidavhengige foreldre.

Legemiddelindustriens forsvar vil ventelig blant annet basere seg på at mange av overtrampene er foreldet. En advokat som representerer Purdue, argumenterer overfor Bloomberg med at selskapet ikke har fått en advarsel fra myndighetene på 14 år.

Moore er ikke imponert.

- Vi har ikke engang begynt å tegne skurkebildet av denne industrien. Sagt med andre ord, denne prosedyren vil gjøre dem til skurker. Den vil ikke få dem til å fremstå som legitime forretningsfolk, men som folk som har utnyttet og tjent milliarder av dollar på mennesker som har mistet livet på grunn av deres produkter, sier Moore.