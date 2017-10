Malcolm Applegate stakk fra sin sinte kone - gjemte seg i skogen i ti år

Den 62 år gamle gartneren Malcolm Applegate fra England forteller nå sin helt spesielle historie: Han har vært meldt savnet i 10 år.

Saken går verden rundt, og medier som Fox News, Daily Mail og danske BT har omtalt den.

Det er til Emmaus Greenwichs nettside, en veldedig organisasjon som hjelper hjemløse, at 62-åringen forteller hvordan han endte opp som beboer hos dem.

- Før jeg kom hit var jeg gartner i 25 lykkelige år. Jeg elsket jobben, og elsker fortsatt å være i hager. Det var ikke før jeg ble gift at livet mitt endret seg til det verre. Jo mer arbeid jeg påtok meg, jo sintere ble kona. Hun likte ikke at jeg var ute av huset i lengre perioder.

- Savnet i ti år

Etter å ha forsøkt å holde ut og bli i ekteskapet, fikk han til slutt nok av konas kontrollbehov.

- Det begynte å komme ut av kontroll og hun krevde at jeg skulle jobbe mindre. Da jeg fikk nok, stakk jeg uten å si et ord til noen. Jeg forble savnet i ti år.

Gartneren tok sykkelen og beina fatt og kom seg fra Birmingham - hvor de bodde - til London. Han bosatte seg i et tykt skogsområde i Kingston sørvest for London.

Han begynte å jobbe som gartner ved et senter for eldre, mens han bodde i skogen i ti år.

- Jeg nøt livet, men da jeg hørte om Emmaus gjennom en annen hjemløs, tenkte jeg at det ville passe meg bedre. Jeg flyttet nesten rett inn, og nå jobber jeg med ulike ting for organisasjonen, skriver 62-åringen.

- Ringte meg oppløst i tårer

Han sier det beste med å komme til boligen for hjemløse, var at han kunne kontakte søsteren sin.

- Det var et tiår siden jeg hadde hatt kontakt med henne, og hun hadde lett etter meg i lang tid. Jeg tror hun regnet med at jeg var død. Jeg skrev et brev til henne med en gang jeg flyttet inn, og hun ringte meg oppløst i tårer. Nå har vi et fantastisk forhold igjen.

Saken er omtalt i en rekke britiske og andre utenlandske medier.

Applegates kone skal ikke ha kommentert saken om hennes manns nye liv.