Madonna lastet opp dristig bilde på Twitter. Reaksjonene var ikke helt som hun hadde regnet med

PÅ MARSJ: Popartisten Madonna håper så mange kvinner som mulig dukker opp på en protestmarsj mot Donald Trump. Marsjen avholdes 21. januar i Washington D.C., dagen etter Trump blir innsatt som president. I den forbindelse lastet Madonna opp et utfordrende bilde på Twitter. Det ble mottatt med blandet reaksjoner.

Nytt år , nytt deg som det heter. Vel, popstjernen og verdens mestselgende kvinnelige artist, Madonna, ser ut til å fortsette i gode gamle sporet ved å by på seg selv.

13 dager ut i det nye året, valgte den nå 58 år gamle artisten å publisere et bilde på sin Twitter-konto av en kvinne med kjønnshåret frisert i sportsmerket Nikes logo.

Bilde var akkompagnert med teksten "Yassssss! Just do it".

Om bildet er av Madonna selv, vites ikke.

Bakgrunnen for bildet, er et håp om å få flest mulig kvinner til å dukke opp til en protestmarsj mot Donald Trumps presidentskap. Kvinnemarsjen er planlagt til dagen etter den omstridte politikerens innsettelse som president finner sted i Washington 20. januar. Madonna skal selv delta på protestmarsjen.

- Amerikanske kvinner har sviktet oss



Artisten er en stor kritiker av Trump. I et intervju med musikkmagasinet Billboard i desember, uttalte Madonna at hun følte seg sveket av amerikanske kvinner da Trump ble valgt landets nye president.

- Det føltes ut som noen hadde død. Det var en kombinasjon av den hjertesorgen og det sviket du føler når noen du elsker forlater deg, men også en følelse av død. Jeg føler på det hver eneste morgen: Jeg våkner opp og sier "Å, Donald Trump er president". Det var ikke bare et mareritt jeg hadde. Det føles som kvinner sviktet oss. Prosentandelen av kvinner som stemte på Trump var utrolig høy, sa 58-åringen til magasinet.

- Jeg kastet opp frokosten min



Selv om Madonnas intensjoner er gode, var ikke mottakelsen av bildet på sosiale medier kanskje helt som artisten hadde håpet på.

Mediepersonligheten og programleder Piers Morgan skrev "Jeg kastet nettopp opp frokosten min".

I just threw up my breakfast.

Literally. https://t.co/mxEXTKrrJi — Piers Morgan (@piersmorgan) 13. januar 2017

