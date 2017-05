Maarud-chips skulle veie 125 gram, men veide under halvparten

- Det er helt greit at jeg trenger å jobbe litt med vekten, men dette var vel ikke akkurat det vi betalte for?

OVER HALVPARTEN SLANKET BORT: Maaruds Superchips skulle veie 135 gram. Vekten viste under halvparten.

Jonas Moen Rye og samboeren gledet seg til fredagskos, og hadde handlet inn Maarud Superchips - som de har gjort flere ganger tidligere.

Men da de åpnet posen, merket de umiddelbart at noe ikke stemte.

- Til vår forferdelse oppdaget vi at noen av deres ansatte må lurt unna et par håndfuller på jobb, skriver Moen Rye - med glimt i øyet - i et innlegg på Maarud sin Facebook-side.

Så da tok de fram kjøkkenvekta for å kontrollmåle. Og resultatet var nedslående.

65 gram. Langt unna de 135 gram-ene som posten egentlig skulle veie.

- Det er helt greit at jeg trenger å jobbe litt med vekten, men dette var vel ikke akkurat det vi betalte for? skriver Moen Rye til Maarud.

Det var Moen Ryes samboer som hadde tatt turen til butikken denne gangen, men det var ikke før hun kom hjem, og de åpnet posen at de merket at noe var galt. Selv om posen ble åpnet før den gikk på vekta, forsikrer Moen Rye at de ikke hadde spist noe av innholdet.

Jonas Moen Rye er ikke fornøyd med Maarud-leveransen.

Det er første gang de har opplevd liknende.

- For å være litt alvorlig så er det jo absolutt ikke bra for merkevaren Maarud om dette ikke var et engangstilfelle, sier Moen Rye til Nettavisen.

Moen Rye har foreløpig ikke fått noen respons fra Maarud.

- Fra min side var det vel ment mest med et lite glimt i øyet, men tenker det er litt merkelig hvis Maarud ikke responderer på innlegget.

En person har svart på Moen Ryes innlegg til Maarud med et bilde av en annen Superchips-pose på en kjøkkenvekt. Der viser vekten 182 gram - altså mye mer enn det som er merket på pakken.

Så det er tydelig at det varierer.

Nettavisen har vært i kontakt med administrerende direktør i Maarud, Chris Samways for å få en kommentar. Saken oppdateres.





