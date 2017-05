Luna hoppet til og skrek: - Da så jeg at ormen forsvant

HOGGORMBITT: Luna ble bitt av hoggorm da hun var ute på tur med eieren. Her er hun to dager etter bittet, med hevelse i nese, kinn og hals.

Det er ikke bare vi mennesker som er glade i å være ute i naturen når vinteren endelig er over. Hoggormene liker også å varme seg i vårsola, og det er det flere som har fått erfare de siste ukene.

- Luna og jeg var hjemme på gården og tok en luftetur bak huset. Vi så ingen hoggorm der, men plutselig hoppet Luna til og skrek litt. Da så jeg at ormen forsvant, forteller hundeeier Inger Berger.

Inger tok Luna med til dyrlegen, men det tok flere dager før hevelsen gikk end.

- Luna hadde kjempevondt, hun skrek da vi tok på hodet og frembeina hennes. Det tok to dager før hevelsen gikk ned, men nå går det veldig fint med henne, sier Inger.

Hoggorm-år?



Det er mange som har sett hoggorm i marka de siste ukene, og flere snakker om at det kan være såkalt «hoggormår».

Cathrine Nyberg så en hoggorm da hun var på vei ned fra Fjerdingen, Porsgrunns høyeste topp.

- Jeg hjalp den ut av stien fordi jeg opplever at mange er redde for ormer, og jeg ville ikke at noen skulle drepe den, sier Nyberg til Nettavisen.

- Ingenting som heter hoggormår

Men ifølge Dag Dolmen, førsteamanuensis ved seksjon for naturhistorie hos NTNU, er det ingenting som heter hoggormår.

- Når det kommer til smågnagere, så finnes det svigninger, som gir for eksempel lemenår. Det skyldes at de formerer seg veldig raskt, ofte med flere generasjoner per år. Hoggormen, derimot, formerer seg hver tandre og tredje år, så vi får aldri noen topper blant hoggormen, sier Dolmen.

- Så dette med hoggormår er bare noe vi selv har funnet på?

- Ja. Det er like mye hoggorm i år som i fjor eller i forfjor, fastslår Dolmen.

- Men hvis det for eksempel er lemenår, vil vi ikke da i det minste se flere hoggorm ute i skogen?

- Ikke med mindre du er ute i skogen etter mørkets frembrudd, smågnagerne er gjerne helst nattaktive, svarer Dolmen, og fortsetter:

- Men etter et smågnagerår kan hoggormene ha fått i seg mer mat og dermed produsert mer musklatur og fett. Da er hunnhoggormene bedre rustet til å produsere barn, og føder ofte flere barn sommeren etter. Samtidig kan en kraftig vinter med mye frost ta knekken på mange hoggormer, så totalt sett vil ikke antallet hoggorm variere noe særlig fra år til år.

Hoggorm Hoggormen er Norges eneste giftige slange. Cirka 30 % av alle huggormbitt er bitt der det ikke sprøytes inn gift (tørrbitt). Slike tørrbitt er helt ufarlige. Bittet sees oftest som to små prikker med 3 til 9 millimeters avstand. Enkelte mennesker kan reagere kraftig på hoggormgift. Dødsfall som følge av hoggormbitt forekommer imidlertid sjelden i Norge. Giftinformasjonen har registrert en økning i antall henvendelser angående hoggormbitt de siste årene. Symptomer på bitt med gift kan være smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjerte-bank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet. Alle som blir bitt av huggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) for informasjon. Ved alvorlige symptomer bør man ringe nødnummeret (113). KILDE: FOLKEHELSEINSTITUTTET/\ (fhi.no)

Møtes i solbakken

Det er langt fra første gang Dolmen blir oppringt av en journalist som lurer på om det er hoggormår.

- Spørsmål om det er ekstra mye hoggorm i skogen i år, får jeg ofte på våren. Men forklaringen på at mange har sett hoggorm i skogen de siste ukene er enkel: Etter en kald vinter så liker folk å gå ut i naturen og nyte sola - og det gjør hoggormen også. Så folk og hoggorm møtes ofte i solbakken på våren og forsommeren, mens det utover sommeren vil bli mindre av det, rett og slett fordi det gjerne blir for varmt for hoggormen, forklarer Dolmen.

- Mange er redde for hoggorm, bør de være det?

- Det er ikke farlig å spise matpakken sin i sola med hoggormen, men ikke rør den. Hoggormen angriper ikke, den biter kun i forsvar, og det skjer fort om du prøver å ta den opp.

Alle som blir bitt av huggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) for informasjon. Ved alvorlige symptomer bør man ringe nødnummeret (113).

- De aller fleste som blir bitt av hoggorm, går det veldig fint med. Men jeg kjenner mange som har blitt alvorlig syke også, selv om de ikke har vært spesielt allergiske. Hoggormgiften gjør at blodkarene utvider seg og performeres, som igjen fører til at blodtrykket faller og man kan besvime. I verste fall kan det spre seg utover i kroppen, avslutter Dolmen.





