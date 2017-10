London, Los Angeles og Paris varsler forbud mot bensin- og dieselbiler

Noen byer går enda raskere fram for å redusere utslipp, og mandagens kunngjøring fra en rekke storbyer er et forsøk på å oppmuntre andre til å gjøre det samme.

Ordførerne lover etter et møte i Paris at de «i økende grad skal skrinlegge forbrenningsmotorer» for å gjøre byene renere og mer støyfrie.

I tillegg til ordførerne i London, Paris og Los Angeles stiller Mexico by, Seattle, Barcelona, Vancouver, Milano, Quito, Cape Town og Auckland seg bak garantien.

Siden USAs president Donald Trump kunngjorde at han trekker landet ut av Parisavtalen, har politikere i USA og andre land i økende grad tatt initiativ for å redusere klimautslipp på lokalt plan.

