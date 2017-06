Laura har fotografert 100 peniser: - Jeg ante ikke at så mange menn bar på så mye usikkerhet

Da Laura Dodsworth ba menn fortelle om sitt forhold til egen kropp, var det mange som åpnet seg for aller første gang.

Privat//Manhood: The Bare Reality, published by Pinter & Martin

ÅPENHET: Laura Dodsworth ble overrasket over menns åpenhet da hun intervjuet og fotograferte 100 menn til boken « Manhood: The Bare Reality».

I 2015 ga Laura Dodsworth ut ei fotobok med tittel: «Bare Reality: 100 women, their breasts, their stories». Da hadde hun brukt to år på å intervjue 100 forskjellige kvinner, fotografere brystene deres og videreformidle deres historier.

Nå, to år etter, kommer boka «Manhood: The Bare Reality». Oppskriften er nesten den samme, men denne gangen er det mennene som står i fokus. 100 nakne menn, 100 ulike historier, én bok.

FOTOGRAF: - De føler også på kroppspresset, men kanskje i mindre grad enn kvinner, sier Laura Dodsworth.

- Jeg brukte to år på å fotografere og intervjue kvinner til den første boka, og til min overraskelse så følte jeg meg i ubalanse, både kreativt og følelsesmessig, da prosjektet gikk mot slutten. Jeg visste hva kvinnelighet betydde for meg, men innså at jeg også trengte å høre mennenes historier - for å kunne forstå manndommen, sier Dodsworth til Nettavisen.

Overrasket over åpenheten



Under de helt første fotoshootene, synes Dodsworth det var litt flaut å be menn om å kle seg nakne foran kamera. Hun var mindre vant til å se peniser enn bryster, men tok seg sammen og gjorde jobben.

Det tok ikke lang tid før hun kom over flauheten. I stedet lot hun seg fascinere over mennenes åpenhet, og måten de pratet til henne på.

- Jeg ble overrasket over hvor ærlige de var. Mennene kom sultne inn i prosjektet. Jeg tror ikke det er ofte at menn får muligheten til å være åpne og ærlige om livene og følelsene sine, sier Dodsworth, og fortsetter:

- Jeg har aldri hørt menn snakke på denne måten. Noen av dem sa at de aldri hadde snakket slik til noen, selv ikke partnerne sine. Det er et stort privilegium å kunne dele historiene deres med resten av verden.

Mye usikkerhet rundt størrelse



Fotografen er overbevist om at menn kan være like usikre på egen kropp som det kvinner kan være.

- Normalspennet er ganske stort - menn kommer i alle former og størrelse. De føler også på kroppspresset, men kanskje i mindre grad enn kvinner.

Hun ble likevel overrasket over menns forhold til egen kropp.

- Jeg ante ikke at så mange menn bar på så mye usikkerhet når det kommer til størrelsen på egen penis, og enkelte aspekt av sin egen prestasjon. Fordi det er mye mer tabu med bilder av penis, så ser vi ikke så mange av dem, sier Dodsworth.

BOKEN er i salg fra 15. juni.

Hun tror derfor at mange menn, spesielt unge, vil ha godt av å lese boka hennes. Kanskje kan den ta livet av en del myter og gi menn et bedre kroppsbilde.

- Flere av mennene jeg har intervjuet sa at de gjorde det for å hjelpe andre, spesielt unge, menn, slik at de har noe å relatere seg til.

Gråt under intervjuet



Flere av mennenes historier gjorde inntrykk på Dodsworth, men det er spesielt et intervju hun husker godt.

- En av mennene hadde hatt testikkelkreft to ganger. Nyheten om at han ville overleve fikk han samtidig som hans mor fikk beskjed om at hennes krefttype var uhelbredelig. Han har båret på en voldsom skyldfølelse, forteller fotografen.

Under intervjuet med denne mannen, begynte hun å gråte.

- Jeg visste før jeg begynte å fotografere mennene til denne boka, at jeg ville bli overrasket, henrykt, inspirert og rørt. Man vet aldri hva folk har å fortelle før man spør.

Følg Laura Dodsworths fotoprosjekt på hennes nettside og på Twitter.

Har du sett denne populære videoen?