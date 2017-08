Lager «Karate Kid»-serie med de originale skuespillerne

«Karate Kid» hadde premiere for over tre tiår siden - i 1984. Nå melder Hollywood Reporter at det lages en TV-serie hvor vi igjen får møte de to hovedkarakterene, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) og William Zabka (Johny Lawrence).

Både LaRusso og Lawrence medvirker i serien, som har planlagt premiere i 2018.

Johnny er på jakt etter hevn og gjenåpner Cobra Kai-dojoen, og de to rivalene møtes igjen. Daniel har gjort suksess, men sliter med å finne balansen i livet sitt uten Mr. Miyagi.

Det blir produsert ti episoder av komiserien, og hver episode blir tretti minutter lange. Det er YouTube Red som har landet rettighetene til å vise serien, hvor også Netflix, Amazon, AMC og HULU skal ha vist sin interesse.

Å spinne videre på «Karate Kid» har vist seg å være lønnsomt. I 2010 gjorde den norske regissøren Harald Zwart stor suksess med sin versjon med Jaden Smith i hovedrollen. Hans far, Will Smith, var blant produsentene - og han er også medprodusent for innspillingen av den nye TV-serien.

«Karate Kid» har tre oppfølgere, hvor «The Next Karate Kid» fra 1994 er den nyeste. Filmen var med å lansere 19 år gamle Hillary Swank.

