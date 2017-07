Utenfor lastebilen var det 38 varmergrader. Inni var 39 mennesker fanget - trolig i flere dager

Lørdag ble politiet i San Antionio i den amerikanske delstaten Texas kontaktet av en bekymret ansatt ved Walmart. Den Walmart-ansatte hadde blitt spurt om vann fra en person som kom ut av en av vognene på en stor semi-trailer parkert på parkeringsplassen. Gradestokken viste da rundt 38 grader i det texikanske solskinnet. Da politiet ankom stedet og åpnet trailervognen, fant de 39 personer stuet sammen. Åtte var allerede døde, mens de 31 andre var stygt skadet som følge av den umenneskelige varmen. En niende person døde senere på sykehuset av skadene, melder CNN.

Den yngste personen funnet i traileren skal kun ha vært 15 år gammel.

- Med de høye temperaturene vi har hatt de siste dagene, var det som en stekeovn bak i traileren. (...) Hadde traileren stått der i et døgn til hadde ingen overlevd. Det kan jeg garantere deg, forteller øverste leder i San Antonio brannvesen, Charles Hood, i et intervju med CNN.

Politiet i San Antonio sier til amerikanske medier at så mange som totalt 100 mennesker kan ha befunnet seg i trailervognen på et tidspunkt. Hvor de er blitt av, er ikke myndighetene sikre på. Overvåkningsbilder fra parkeringsplassen viser at flere biler skal ha kommet døgnene før politiet ble kontaktet og plukket opp personer fra den parkerte traileren.

Felles for dem alle er at de er papirløse immigranter fra Mellom - og Sør-Amerika, på jakt etter et bedre liv nord på kontinentet.

Hensynsløse



Når mexicanske karteller preger mediene i USA, er fokuset som oftest rettet mot smuglingen av narkotiske stoffer over grensen. President Donald Trump har vært blant de største kritikerne av hva som "tillates" å smugles over grensen. Hans ønsketiltak er å bygge en mye medieomtalt mur.

Tragedien i San Antonio har dog vist at det ikke er bare narkotika kartellene tjener penger på å smugle inn til USA. Menneskesmugling er stor forretning for kartellene fra Mexico, som deler en 3201 kilometer lang grense med USA. Tall fra 2010 viser at over 300 millioner mennesker krysser grensen ulovlig hvert eneste år.

Med den mexicanske grensebyen Nuevo Laredo bare tre og en halv time unna og tilknytning til flere av de største motorveiene rundt i USA, har San Antonio blitt et ufrivillig midtpunkt i USA for menneskesmuglere. Papirløse flyktninger er blitt så vanlig at politiet i den amerikanske byen har opprettet en egen avdeling som tar seg av menneskesmuglingssaker.

FIKK TIPS: Det var på parkeringsplassen til denne Walmarten i San Antonio at politiet oppdaget traileren etter tips fra en ansatt i butikken.

Ifølge gruppen San Antonio Against Slavery, har rundt 25 prosent av alle ofre for menneskesmugling i USA vært innom Texas på et eller annet tidspunkt.

- Justisdepertamentet har identifisert Interstate 10 (I-10) og Interstate Highway 35 (IH-35) som to av de mest brukte veiene når det kommer til smugling av mennesker, der én av fem menn, kvinner og barn har vært innom Texas, skriver gruppen på sin hjemmeside.

Bare de siste ukene har myndighetene i delstaten opplevd en rekke forsøk på å smugle inn mennesker ulovlig. 4. juli stoppet politiet en trailer for rutinekontroll på nettopp IH-35. I trailervognen fant politiet ti papirløse personer fra Mexico, Ecuador og Den dominikanske republikk.

6. juli fikk grensepolitiet tips om seks personer som hadde blitt latt i stikken i ørkenlandskapet av sine smuglere. Senere samme dag fikk man en annen telefon fra en ranch i Laredo i Texas, hvor 13 andre papirløse immigranter hadde dukket opp. Også disse var blitt dumpet av sine smuglere så raskt de var kommet over grensen. Temperaturer denne dagen ble målt til over 40 varmegrader.

Dagen etter ble 72 papirløse immigranter oppdaget innelåst i en trailer uten noen mulighet til å komme seg ut av trailervognen på.

Men det er ikke bare den ekstreme varmen langs hele grensen som er en stor fare for dem som risikerer livet. Grensepolitiet i USA har funnet flere eksempler der mennesker blir smuglet i biler med kjølerom. Senest i mai oppdaget man 18 personer gjemt i en slik lastebil. Temperaturen var satt til 10 grader.

- Immigrantene hadde ingen mulighet til å komme seg ut, da bilen var låst fra utsiden. Politiet måtte til slutt bryte opp låsen, da sjåføren ikke hadde nøkkel, opplyste grensepolitiet på sine hjemmesider.

INNELÅST: US Customs and Border Protections egne bilder av immigranter låst inne i kjølerommet på en lastebil. Temperaturen på kjølerommet var rundt 10 varmegrader. Døren til lasterommet var låst.

Gabriel Acosta fra US Customs and Border Protection forteller at alle hendelsene knyttes til organiserte kriminelle nettverk bestående av profesjonelle menneskesmuglere.

- Disse kriminelle nettverkene ser på disse individene som en handelsvare og tar ingen hensyn til deres sikkerhet. Deres manglende respekt for menneskeliv tolerer vi ikke, uttaler Acosta til US Customs and Border Protections egen nettside.

Milliardindustri

PASSER PÅ: En gruppe fra det amerikanske grensepolitiet patruljerer den amerikanske siden av grensen på ATVer.

Hvor mange personer som er ofre for menneskesmugling i håp om et bedre liv i USA, er uklart. Det amerikanske utenriksdepartementet skriver i en rapport at amerikanske myndigheter i 2015 knyttet 1814 personer som ofre for menneskesmugling. Disse 1814 personene var alle mexikanske borgere. Tar man med personer fra andre land, spesielt fra Mellom-Amerika, er det totale tallet høyere.

Det amerikanske utenriksdepartementet legger til at det eksakte antallet nok er mye høyere. Dette er det flere grunner til, skriver de. Mange arresterte papirløse immigranter er bekymret for represalier dersom de blir sendt hjem, og opplyser derfor at de tok seg over grensen på egenhånd.

I tillegg har mange amerikanske instanser forskjellige kriterier når det kommer til å klassifisere hva som regnes som "utsatt for menneskesmugling". Blant annet er det mange instanser som ikke skiller mellom personer som tvinges inn i prostitusjon av menneskesmuglere og papirløse immigranter som selger sex.

- Med andre ord er statistikken over ofre veldig upålitelig.

Mange reiser med en drøm om et bedre liv for selv og familien. De betaler ofte flere årslønner i håp om å nå USA. Om de ikke klarer å betale hele summen på forhånd, inngår de avtaler om å arbeide av gjelden når de endelig kommer frem. Veldig mange ender opp med å tvinges til å arbeide for deres smuglere, ofte som prostituerte eller ved annet tungt fysisk arbeid. De blir også fratatt eventuelle reisepapirer og annen dokumentasjon som gjør det vanskelig å rømme.

ANHOLDT: En mann mistenkt for å ha tatt seg inn i landet ulovlig blir anholdt og ransaket av en agent fra US Customs and Border Protection.

Flere opplever også at dem selv eller deres familie i hjemlandet blir truet på livet dersom de vurderer å rømme.

Den frivillige organisasjonen Human Right's First skriver at menneskesmugling er lukrativt. På verdensbasis anslår man at menneskesmuglerne gjør profitt på nærmere 150 milliarder dollar, over 1,2 milliarder norske kroner, hvert eneste år.

- Vet ikke hva som skjer

Hva som vil skje med 31 overlevende fra lørdagens hendelse etter de blir utskrevet fra sykehus er enda ukjent. Mest sannsynlig er ikke deres reise over. Så brutalt som det høres ut, er de forsatt kommet seg til USA på ulovlig vis.

Pressetealsmann for politiet i San Antonio, Jesse Salame, forteller til Washington Post at ansvaret for personene er overført til U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

- Vi kontaktet ikke ICE for å få alle deportert. Vi tilkalte dem fordi de er det ansvarlige og etterforskende organ. De vil bli overlevert til de korrekte myndighetene. De har ikke noe annet sted å dra.

RETURNERES: En gruppe ulovlige immigranter avbildet i varetekt hos US Customs and Border Protection. De aller fleste papirløse blir returnert. Personene i bildet er ikke blant personene som ble funnet i traileren i San Antonio.

Så langt er det kun sjåføren av traileren, 60 år gamle James Matthew Bradley Junior, som har blitt arrestert i forbindelse med smuglingen. CNN opplyser at i 2016 etterforsket Homeland Security 2110 saker der man mistenkte tilfeller av menneskesmugling. Dette førte til 1522 domfellelser.

Kampen mot organiserte kriminelle og menneskesmugling er på langt nær vunnet av amerikanske myndigheter.

- Heldigvis var det noen som overlevde denne gangen, men dette skjer hele tiden, sier politisjef i San Antonio, William McManus, til CNN.