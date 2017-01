Ronny Alte: - Jeg går aldri i demonstrasjon uten skudd- og stikksikker vest

- Det handler ikke om rasisme. Det handler ikke om fremmedfrykt. Det handler om kjærlighet til landet vårt.

Ordene kommer fra Ronny Alte, tidligere lærer og tidligere leder av Norwegian Defense Leauge - en kjent islamfiendtlig organisasjon her til lands. Alte, sammen med andre langt til høyre i det politiske landskapet, er temaet i tirsdagens episode av dokumentarserien "Insider" på MAX.

PÅ INNSIDEN: Programleder Stein Morten Lier i "Insider" møter personer i det høyrevriddemiljøet i Norge i tirsdagens episode av programmet.

Reporter Stein Morten Lier har med seg kamera da han besøker og intervjuer personer knyttet til disse miljøene. Han deltar også på en rekke markeringer arrangert av grupper med islamfiendtlige meninger.

- Vanskelig å kritisere islam



Alte, som i dag ikke er knyttet til noen organisasjon, mener at det er vanskelig å kritisere islam offentlig i dag.

- Problemet for en islamkritiker i dag er at han har stor støtte blant folket, men mange tør ikke å si det høyt i frykt for å miste venner, familie og jobb. Dette er fordi de blir hengt ut som høyreekstreme, rasister og nazister og verre er. Men folk begynner å våkne. Folk begynner å bli lei. Folk får flyktningene inn på seg, så jeg føler vi er på riktig vei. Men langt fra der vi bør være, sier den tidligere læreren i dokumentaren.

TRUET: Ronny Alte bruker alltid skudd - og knivsikker vest når han deltar på markeringer med likesinnede.

Alte, som bor i Stokke, har tidligere fortalt hvordan det er vanskelig for han å få seg jobb grunnet hans synspunkter og offentlige rolle kritiker av trosretningen.

Stokkemannen forteller blant annet hvordan han benytter seg av skudd - og knivsikker vest når han deltar på anti-islamske markeringer.

I dokumentaren forklarer Alte at han ikke vil omtales som høyreekstremist eller rasist, men høyre populist. Han legger til at det er noen grupper i Norge han ikke vil assosieres med.

- Jeg hadde vært ytterst betenkt dersom jeg skulle stått og holdt tale for Den nordiske motstandsbevegelsen. De har et annet syn enn meg på en rekke ting.

Den nordiske motstandsbevegelsen er ifølge Wikipedia en militant nynazistisk organisasjon. De har holdt flere markeringer i Norden, som ofte har resultert i kraftige sammenstøt med demonstranter. I "Insider"-episoden får vi blant annet se hva som skjer da Den nordiske motstandsbevegelsen avholder en markering i Stockholm.

Her deltar også norske medlemmer av organisasjonen, blant annet Håkon Forwald som er leder for den norske avdelingen. Ifølge Antirasistisk senter har organisasjonen rundt 50 til 100 medlemmer i Norge.

- Vi blir hørt



Stig Andersen er en annen figur som stiller opp i dokumentaren. Andersen er leder for gruppen SIAN, Stopp Islamiseringen Av Norge. Ifølge "Insider" er de landes største islamkritiske organisasjon. På Facebook har de over 7500 medlemmer.

Andersen påstår det samme som Alte - det er mange som delere deres meninger, men få som tør å prate høyt om det.

- Føler dere at dere blir hørt? spør reporter Lier.

LEDER: Under en demonstrasjon i Stockholm i november 2016 møtte Stein Morten Lier den norske lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen, Håkon Forwald. Han var ikke interessert i å la seg intervjue utover noen korte kommentarer.

- Ja, vi får veldig mange mennesker på Facebook og privat som støtter oss. Diverse undersøkelser viser at det vi sier er det mange som støtter. Men det er langt fra det å støtte oss indirekte og det å faktisk møte opp på en markering, hevder Andersen.

Da "Insider" deltar på en markering i regi av SIAN på Furuset i Oslo, viser det seg at det er veldig mange som ikke deler deres kontroversielle synspunkt. Drabantbyen er kjent for sitt flerkulturelle område og er blant annet stedet hvor Norges største moské er lokalisert.

Alte holder ingen appell på markeringen, men deltar for å vise sin støtte. Han forklarer at demonstrasjonen er lagt til Furuset fordi "mange i området føler seg presset". Stokkemannen understreker at lokasjonen ikke er valgt for å fremprovosere en reaksjon blant motdemonstranter.

- Definitivt ikke, sier han til kamera.

Markering har satt politiet i høy beredskap og en rekke personer er møtt opp for å vise sin avsky for markeringen. Over 300 motdemonstranter skal ha meldt sin ankomst via Facebook.

- Jeg blir skikkelig provosert. Her kommer de til vårt gode nabolag og hisser opp folk med propagandistiske slagord. Det er stigmatiserion av et trosamfunn, forteller en Furuset-beboer til "Insider".

Mange hadde møtt opp for å vise sin avsky da SIAN avholdt markering på Furuset sommeren 2016. Politiet var også til stedet.

En demonstrant påpeker at det er rart at SIAN kvalifiserer Furuset som en ghetto, selv om få, om noen, av gruppens medlemmer bor der.

- Det er jo feil (at området er en ghetto, red. anm.) og det provoserer jo litt ekstra. Dette at noen kommer utenfra og fortelle de som bor her hvor fælt det er å være her, sier en.

- Vi er jo vant til å bo i et område med mange forskjellige folk og kulturer, i motsetning til mange av de som melder seg inn i grupper som SIAN, legger en annen til.

På et tidspunkt under demonstrasjonen får Alte beskjed av politiet om at han burde fjerne seg fra området- for sin egen sikkerhet.

En av Norges fremste eksperter på ekstremisme, Lars Gule, er også til stedet på Furuset for å observere demonstrasjonen.

- I forbindelse med min forskning på islamofobi, gikk jeg inn og så på de siste skriveriene på SIANs nettside. Budskapet deres blir faktisk bare mer og mer ekstremt. SIANs program og det de står for med å forby sharia, forby islam, forby klesdrakter og så videre, det er jo det som er angrep på menneskerettigheter, forklarer Gule.

Økende trussel

I 2016 varslet Politiets sikkerhetstjeneste at trusselen fra høyreekstreme i Norge var "økende". I klippet forteller seksjonsleder i PST, Jørn Presterudstuen, at de har mer fokus på enkeltpersoner enn organisasjonene i seg selv.

- Det er forskjell på disse grupperingerne og det er flytende overganger. Vi er nok mer opptatt av enkeltindividene enn grupper fordi at en gruppering kan ta avstand fra voldsbruk. Samtidig er det enkeltindivider i de ulike miljøene som har akseptert bruk av vold og mener at det må til for å nå sine mål, forklarer Presterudstuen.

KAN VÆRE EN TRUSSEL: Seksjonsleder i PST, Jørn Presterudstuen, sier at miljøer som er villige til å ty til vold for å oppnå sine mål alltid vil være en trussel.

Seksjonslederen legger til at det fortsatt at disse miljøene kan utgjøre en trussel.

- Vi har over lang tid sett at det har vært en noe negativ utvikling i det vi definerer som det høyreekstreme miljøet. Dette har tiltatt i 2015 og 2016, der man ser fremveksten av bedre organiserte miljøer og tydeligere ledere enn hva man har sett på en stund.

Presterudstuen vil ikke kommentere spesifikt hvordan PST arbeider for å overvåke disse miljøene, men svarer på generelt grunnlag.

- Vår oppgave er å forhindre at slike ekstreme miljøer som er villige til å bruke vold, utgjør en trussel. Vi skal forhindre det. I den oppgaven der så følger vi med på disse miljøene. Vi følger med på enkeltindivider og vi følger med på organisasjoner.

- Har vi noen grunn til å frykte organisasjoner som Den norske motstandsbevegelsen? spør Lien.

- Vi bør generelt frykte ekstremister og personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål. Det er klart at en økt organisering og større vilje i ledersjiktet til å bruke vold, kan føre til at vi generelt får mer voldelige demonstrasjoner i fremtiden, forklarer Presterudstuen.

Se "Insider" tirsdager klokken 21.30 på MAX.