Politiet fant seriemorderen – i fengsel

NEW YORK (Side3.no): Etter en varm aprildag, sto 21 år gamle Diego Verdugo Sanchez utenfor huset til sine kommende svigerforeldre i West Turney Avenue i Phoenix. Klokken var ni om kvelden og de hadde nettopp blitt ferdige med en tacomiddag.

21-åringen så fram til en fantastisk sommer – han skulle bli far i juni og gifte seg i oktober.

En bil kom kjørende. Plutselig kunne man høre skudd og like plutselig lå Diego Verdugo Sanchez på bakken, truffet. Han ble fraktet til sykehus, men det var ikke mulig å redde livet hans.

Politiet trodde lenge at dette var det første drapet utført av en seriemorder i området. En rekke episoder på kvelds- eller nattestid hadde som fellestrekk at ofrene enten sto stille på gaten eller satt i en parkert bil.

Drepte morens kjæreste

Et drøyt år senere – 19. april i år – ble Aaron Juan Saucedo (23) arrestert for drapet på sin mors kjæreste, Raul Romero. Først etter at han havnet i politiets varetekt, oppdaget politiet at han var av interesse i forbindelse med seriedrapene.

Denne uka konkluderte politiet med at Saucedo er seriemorderen, til stor lettelse for innbyggerne, som hadde begynt å patruljere gatene og holde barna sinne innendørs. I fjor ble Vest-Phoenix beskrevet som en spøkelsesby.

- Denne saken har hjemsøkt samfunnet vårt i over et år og etterlatt en sti av ofre som inkluderer mødre, sønner, brødre, søstre og familier som fremdeles sørger over tapet av sine kjæreste, sier politimester Jeri Williams i Phoenix i USA.

Politiet i Phoenix mener at de har «en rekke» bevis som kan koble Saucedo til tolv skyteepisoder. Trolig ble alle unntatt ett offer valgt ut helt tilfeldig.

Ni mennesker er blitt drept siden 2015.

- Vi håper at samfunnet vårt kan puste litt lettere og at våre betjenter vil få sove litt bedre nå som rettferdighetens hjul har begynt å rulle, sier Williams ifølge The Washington Post.

Etter rundt 3300 tips fra publikum, overvåkningsbilder, og tekniske bevis kom politiet fram til at Saucedo må være gjerningsmannen. Han er nå siktet for 26 lovbrudd. Politiet vet ennå ikke hva motivet for drapene var.

En av de verste på 2000-tallet

Dersom Saucedo blir dømt, vil han gå inn i historien som en av de verste seriemorderne i USA på 2000-tallet.

Ronald Dominque, kjent som «The Bayou Strangler» ble dømt for drapet på åtte mennesker fra 1997 til 2006, men sa ifølge politiet at han tilsto å ha drept «rundt to dusin menn» da han ble tatt.

Maury Travis antas å ha drept 12 prostituerte i St. Louis-området fra 2000 til 2002. Anthony Sowell, kjent som «The Cleveland Strangler», ble dømt for drapet på 11 mennesker mellom 2007 og 2009.

Phoenix har tidligere også vært plaget av seriemordere før. Mark Goudeau ble dømt for ni drap mellom august 2005 og juni 2006. Han var kjent som «The Baseline Killer». Omtrent samtidig ble åtte mennesker drept av duoen som fikk kallenavnet «Serial Shooters». Dale Hausner ble dømt for seks drap og Samiel Dietman for to.

Amerikansk politi jakter fremdeles etter tre antatte seriemordere: «The Long Island Serial Killer», «The West Mesa Murders» og «Edgecombe County Serial Killer».