Pablo Escobar: Hvor ble det av pengene?

Likevel skal ha Pablo Escobar ha hatt betydelige summer i dollarbunker gjemt unna. I "Min far - Pablo Escobar" forteller Juan Pablo historien om hvordan Escobars familie fikk lurt til seg pengene.

Da tanten Alba Marina kom på besøk til hotellet hvor Pablos enke og barn ble beskyttet av myndighetene - de kunne knapt bevege seg utendørs uten å risikere å bli skutt i filler - så sønnen en mulighet til å hente pengene han visste faren hadde skjult.

- Vi snakket om det en god stund og gjennom den forståelsesfulle og varmhjertede måten farsfamilien min møtte bekymringene på, slo det meg at Alba Marina var rette vedkommende for å få skaffet til veie den ukjente summen med dollar som faren min hadde gjemt på to skjulesteder i det blå huset.

I boken beskriver han det som skjedde videre slik:

Så fortalte jeg henne at en kveld, mens vi lå i skjul i det blå huset, bestemte pappa seg for å gi meg et innblikk i økonomien sin. Da alle hadde sovnet, viste han meg to steder i huset, et i stua rett ved pipa, og et i yttergangen bak en tykk vegg, hvor han hadde fått lagd skjulestedene. Han viste meg kassene hvor kontantene lå gjemt og sa at bortsett fra ham selv, og nå også meg, var den eneste som kjente til disse stedene "El Gordo", huspasseren. Så sa han at verken mamma eller Manuela, og spesielt ikke hans egne søsken, måtte få del i hemmeligheten.

Mens tante lyttet oppmerksomt, fortalte jeg at pappa sa at de to rommene inneholdt nok penger til både å vinne krigen og komme seg på beina igjen økonomisk. Men derfor, sa han, var det viktig at vi forvaltet dem på en god måte. Han sa også at han nylig hadde gitt seks millioner dollar til sin bror Roberto. Tre millioner skulle dekke utgiftene broren hadde i fengselet. De resterende tre millionene skulle han passe på, for det var sparepenger til oss. Han avsluttet med å si at dersom han ble utsatt for noe, hadde Roberto direkte ordre om å gi oss pengene.

Jeg avsluttet fortellingen og gikk rett videre til sakens kjerne:

– Tante, tør du å dra til Medellín og hente pengene som ligger gjemt i de to rommene? Vi har ingen andre vi kan spørre, og det er helt umulig for oss å dra selv.

Hun svarte ja med en gang. Da avslørte jeg nøyaktig hvor i det blå huset skjulestedene lå, og anmodet henne om ikke å si noe til noen, om å dra alene, mens det var mørkt, fortrinnsvis i en annen bil enn sin egen, at hun måtte ta mange omveier på veien og følge nøye med i bakspeilet for å være sikker på at ingen fulgte etter henne. Til slutt skrev jeg et brev hvor jeg ga "El Gordo" beskjed om at tante hadde tillatelse til å ta med seg kassene med penger.

Da jeg var ferdig med å gi henne instrukser, spurte jeg om hun ikke var redd for å dra.

– Jeg bryr meg ikke om hvorvidt det er farlig … jeg drar hvor det skal være for å få tak i de pengene, svarte hun bestemt.

Tre dager senere kom hun tilbake, og da hun kom inn på hotellrommet kunne vi se på ansiktsuttrykket hennes at noe var galt. Hun så i gulvet da hun hilste på oss, og jeg tenkte øyeblikkelig at noe hadde skjedd med pengene. Så jeg ba om å få nøkkelen til et av de rommene vi ikke brukte, og gikk dit med henne alene.

– Juan Pablo, det var bare noen få dollar i det huset hvor "El Gordo" er, sa hun rett ut.

Jeg var taus i flere minutter mens jeg mumlet forvirret. Først tvilte jeg ikke på det hun fortalte, og rettet raseriet mitt mot ‘El Gordo’, han visste jo hvor kassene var.

Men senere ble vi grepet av en overveldende tvil om hvorvidt pengene faktisk hadde vært borte. Men vi kunne ikke si noe, for vi hadde ingen måte å motsette oss tantes versjon på. Samtidig våget jeg ikke helt å mistro henne, for vi hadde flere ganger opplevd at hun var lojal mot pappa.