Luksusprostituert og gift Google-topp skulle ha vill sexkveld. Det fikk fatale konsekvenser

Hun har blitt døpt «Call Girl Killer» av media, og skapte overskrifter verden over da hennes delaktighet i drapet på Google-toppen Forrest Timothy Hayes i 2013 ble kjent.

Til tross for et iherdig forsøk å slippe unna, ble den tidligere luksusprostituerte Alix Tichelman dømt til fengsel. Men hun satt ikke lenge bak lås og slå.

Millionærens stolthet



Det er i 2013 at den amerikanske forretningsmannen og gifte fembarnsfaren Forrest Timothy Hayes (51) blir funnet død på sin lukusyacht «Escape» i Santa Cruz' havn.

Hayes hadde tidligere hatt toppjobber i den amerikanske bilindustrien og Apple, før han ble ansatt hos Google for å jobbe med deres hemmelige x-prosjekt.

Hayes skal blant annet ha arbeidet med selvkjørende biler og Google-briller. Han bor med kona og deres fem barn i en millionvilla. Bildet utad maler Hayes som en flink og smart forretningsmann og familiekjær fyr. Sannheten er at Google-sjefen har en forkjærlighet for narkotika og luksusprostituerte.

Yachten er teknologi-sjefens store stolthet. Hayes tilbringer så mye tid han klarer på båten. Toppsjefen hadde selv vært dypt involvert i oppussingen av yachten etter han kjøpte den i 2010. Dette var 51-åringens fristed og det var han som hadde omdøpt yachten «Escape» etter han overtok den.

Foruten å ha håndplukket en kapteinstol til 8000 dollar (over 62.000 kroner), hadde Hayes fått installert det nyeste innen teknologi og sikkerhet om bord. Sikkerhetsutstyret skal ha hatt en prislapp på rundt 200.000 dollar (over 1,5 millioner kroner), skriver Vi Menn i nummer 24 2018.

Men da Hayes ikke returnerer til familiens hjem om morgenen 23. november 2013, begynner millionærens kone, Denise, å bli bekymret. Hayes kone gjennom 17 år starter en ringerunde blant venner. Hadde noen sett ektemannen?

Én person hun ringer, er havnesjefen der familiens yacht ligger. Kan han kanskje sjekke om ektemannen er om bord «Escape»?

Det tar ikke lang tid før neste telefon fra havnesjefen går til politiet. Han har funnet Forrest Hayes død om bord på sitt eget fristed.

Hvem var om bord?



Politiet antar først at Hayes var alene da han døde - at det hele bare var en tragisk ulykke. Men da politiet finner to brukte vinglass i kahytten, tar det ikke lang tid før de skjønner at Google-sjefen neppe var alene den skjebnesvangre kvelden.

Politiet i Santa Cruz ber havnesjefen om hjelp med å hente inn film fra overvåkningskameraene. Tilbakemeldingen de får er knusende: Millionutstyret om bord «Escape» fungerer ikke.

Det skal ta tre måneder før politiet oppdaget at den beskjeden ikke medfører riktighet. Alt overvåkningsmaterialet er blitt lagret på en nettsky hos et sikkerhetsselskap, skriver Vi Menn.

- Vi fikk først beskjed om at sikkerhetskameraene om bord ikke fungerte. Det viste seg etter hvert at det gjorde de og alt materiale ble lagret på en nettsky, fortalte politisjef Steve Clark pressen i 2014.

Overvåkningsvideoen sjokkerer politiet. De vet at millionæren døde av en overdose, men videoen viser hele handlingsforløpet.

På videoen kan man se en mørkhåret, tatovert kvinne sette en sprøyte i armen til Hayes. Sekunder senere griper Google-toppen seg til brystet, før han segner om. Obduksjonen viser at sprøyten inneholdt heroin.

I stedet for å hjelpe Hayes eller ringe etter ambulanse, kan man se kvinnen samle sammen tingene sine, drikke opp vinen og forsvinne fra yachten. På vei ut trekker hun for persiennen for å skjule liket av 51-åringen.

ARRESTERT: Alix Tichelman møtte Hayes gjennom en nettside som kobler "sukkerpappaer" med unge damer. Hayes skal ha betalt for sex med Tichelman. Her bildet etter hun ble arrestert i 2014.

Etter en ni måneder med etterforskning avdekker politiet at kvinnen er en luksusprostituert ved navn Alix Tichelman, en kvinne det viser seg at Hayes har hatt jevnlig kontakt med.

Et fingreavtrykk på vinglasset om bord, hjelper politiet med å identifisere den da 27 år gamle kvinnen.

Politiet i Santa Cruz finner senere e-poster og tekstmeldinger hos Hayes som viser at fembarnsfaren hadde kjøpt sex av Tichelman en rekke ganger tidligere. I senere avhør har hun også innrømmet at de to ofte misbrukte narkotika da de møttes.

Fra rikmannsfamilie

Drapet og den påfølgende rettsaken får mye oppmerksomhet i USA, spesielt siden Tichelman kommer fra en ressurssterk familie.

Hennes far, canadieren Bart Tichelman, er direktør for teknologiselskapet SynapSense og er en anerkjent forretningsmann i teknologimiljøet i California. Blant annet fikk faren store overskrifter da han klarte å samle inn over 200 millioner dollar til et nystartet selskap som satser på solenergi.

I RETTEN: Alix Tichelman i retten med sine advokater. Mannen med ryggen til er Axil far, Bart Tichelman.

Faren er også en habil pokerspiller, og skal ha vunnet flere store turneringer. I 2008 slo han blant annet flere proffer i en turnering og stakk av med førstepremien på 400.000 dollar.

Mens resten av familien har holdt seg på riktig side av loven, har Alix lenge slitt med rusproblemer. Ifølge amerikanske medier skal hun ha arbeidet som luksusprostituert og modell for å livnære seg.

DØMT: Alix Tichelman ankommer rettslokaet 19. mai. Hun ble dømt til seks år for uaktsomt drap på Google-toppen Forrest Taylor Hyes.

En tidligere kjæreste fortalte til Daily Mail hvordan han, og hennes familiens, gjentatte ganger forsøkte å hjelpe Tichelman ut av rushelvetet.

- Jeg tror hun aldri har følt seg ordentlig elsket. Jeg kan selvfølgelig ikke snakke for foreldrene. De har alltid vært der for henne, men jeg tror de på en måte alltid har sett på henne som en tapt sak, har Chad Cornell uttalt.

Hele familien var til stede under rettsaken for å vise sin støtte til Alix. Under rettsmøtet forklarer hennes advokten at Hayes dødsfall var en ulykke og at Tichelman handlet i panikk da hun rømte åstedet.

Ikke første gang



Utrolig nok er ikke dette første gang en mannlig bekjent av Tichelmans dør av en heroinoverdose i hennes nærvær.

I september 2014 døde den da 27 år gamle kvinnens daværende kjæreste, 53 år gamle Dean Riopelle, av en overdose. Den gangen ringte Tichelman nødsentralen, men livet sto ikke til å redde. Riopelle dødsfall ble erklært en ulykke og Tichelman ble ikke siktet eller mistenkt for noe kriminelt i saken.

Arrest 4. juli

Under etterforskningen har politiet avdekket at Hayes hadde en profil på datingsiden «Seeking Arrangment», et nettsted kjent for å sette rike menn og eskortepiker i kontakt med hverandre.

Politiet har sammenlignet bilder av kvinnen fra overvåkningsvideo med Hayes kontakter på datingnettstedet, skriver Vi Menn. Det tar ikke lang tid før de finner profilen til den da 27 år gamle Tichelman. Hun er lett å kjenne igjen, mye på grunn av tatoveringene.

Etter at politiet kobler Tichelman til drapet, lokker de henne tilbake til Santa Cruz ved å utgi seg for å være en kunde interessert i å kjøpe sex for 1000 dollar natten. 4. juli 2014 blir Tichelman arrestert på et fasjonabelt hotell i Santa Cruz.

Rettsaken blir avholdt året etter. Men ikke uten protester. Hayes' familie ønsket nemlig ikke at påtalemyndighetene skulle ta ut tiltale. Det at ektemannens dobbeltliv igjen skal bli nyhetsmat er tungt å svelge.

Protestene blir ikke hørt og tirsdag 19. mai 2015 blir Alix Tichelman dømt til seks år fengsel for uaktsomt drap. Hun innrømmet straffeskyld og ber på et tidspunkt Hayes' familie om unnskyldning for smerten hun har påført dem. Tichelman understreker at det hele var en ulykke og at hun aldri ønsket å skade noen.

Ett år av dommen blir registret som allerede sonet, og allerede i 2017 er Alix Tichelman en fri kvinne etter hun blir løslatt tidlig grunnet god oppførsel. Hun blir senere deportert til Canada, da hun er kanadisk statsborger.

Kilder: Vi Menn, Ksbw, Daily Mail, Santa Cruz Sentinel, LA Times, People.