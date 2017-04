Katie Price badet toppløs på Maldivene - det kan gi fengsel etter sharia-lov

Katie Price, bedre kjent som nakenmodellen Jordan, er på ferie med familien på Maldivene.

Øyparadiset er et populært turistmål, men staten i Indiahavet sørvest for India består hovedsakelig av sunni-muslimer, og har andre regler for oppførsel på stranden enn mange vestlige er vant til.

Det kunne blitt et problem for Price, som valgte å bade toppløs på stranden.

Å gå naken eller toppløs er strengt forbudt på Maldivene, og modellen risikerte saftige bøter og til og med fengselsstraff, skriver den britiske avisen Metro.

Maldivisk politi opplyser til avisen The Sun at slike anklager behandles alvorlig.

- Dette er ikke tillatt, og dersom det er sant og politiet mottar en klage, vil den lokale politistasjonen starte en etterforskning. Det strider mot loven, og vi tar slike anklager svært alvorlig.

En talsperson for Katie Price sier til Metro at hun ikke skal være under etterforskning nå.

UDs reiseinformasjon for Maldivene nevner ingenting om kleskode, men påpeker at det i øystaten er muslimsk lov (sharia) som gjelder og at det blant annet er forbudt å ta med seg alkohol inn i landet.

Det britiske utenriksdepartementet skriver at det vanlig kleskode som gjelder på Maldivene, men advarer mot å kle av seg for mye.

"Å sole seg naken eller toppløs er forbudt overalt, også på hotellene", skriver departementet.

Par av samme kjønn bør forøvrig avstå fra å vise hverandre kjærlighet.

"Forhold mellom to av samme kjønn er forbudt, og dømte lovbrytere risikerer lange fengselsopphold og bøter", heter det videre.

Britiske medier skriver at Price og familien ferierer på luksushotellet Kandima, en privat øy hvor det kan koste opp mot 11.000 kroner natta å overnatte.