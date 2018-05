Kan Zodiac-morderen endelig bli avslørt?

Han er en beryktet og myteomspunnet skikkelse i amerikansk kriminalhistorie: The Zodiac-killer, eller Zodiac-morderen.

Seriemorderen herjet i California på slutten av 60-tallet og tidlig på 70-tallet. Nøyaktig hvor mange mennesker Zodiac-morderen drepte, vet man ikke.

Fem mord og to drapsforsøk er blitt knyttet med sikkerhet til seriemorderen, men selv hevdet han å ha drept atskillig flere. Morderen sendte over 20 brev til aviser i området, hvor han døpte seg selv "The Zodiac-killer", og tok på seg ansvaret for hele 37 drap.

I fire av brevene la han ved kryptogrammer, kodede tekster, som visstnok skulle kunne avsløre identiteten hans. Etterforskerne har kun lykkes i å løse ett av disse kryptogrammene, og hans identitet har vært et mysterium i over 50 år.

Men nå kan ny teknologi likevel sørge for at drapsmannen blir avslørt.

ZODIAC-MORDEREN: Fantomtegning av Zodiac-morderen fra 1969, sammen med et av kryptogrammene han laget.

Følger oppskriften som tok Golden State Killer

Politiet i Vallejo i delstaten California har latt seg inspireer av den mye omtalte Golden State Killer-saken og håper å kunne bruke samme metode for å løse mysteriet om Zodiac-morderen.

I tilfellet Golden State Killer arresterte nylig amerikansk politi den tidligere politimannen Joseph DeAngelo (72) mistenkt for å stå bak minst 12 drap og 50 voldtekter på 1970- og 1980-tallet.

DeAngelo ble arrest etter hans DNA fra et åsted ble koblet med en gen-database som blir brukt for å kartlegge slekt. Politiet fant DNA-et til en slektning av DeAngelo i databasen, som så ledet dem til 72-åringen.

San Fransisco Chronicle skriver at politiet i Vallejo nå har sendt brev fra Zodiac til laboratorier for nye prøver.

Håpet er at DNA-spor fra spytt på brevenes frimerker er nok til å sette sammen en genetisk profil som kan brukes for å identifisere drapsmannen eller slektninger som kan lede dem til gjerningspersonen.

Foruten brevene, skriver avisen at politiet går igjennom alt annet bevismateriale for å se om det er andre ting som kan være verdt å undersøke for et genetisk spor.

Ikke optimalt



Dette er ikke første gang amerikansk politi har forsøkt å få hentet ut DNA-spor fra brevene eller annet bevismateriale i saken, men det å ta gode prøver har vist seg å være utfordrende.

DNA-testing ble først en del av amerikansk politiarbeid på midten av 1980-tallet. Dessverre har oppbevaringen og håndteringen av bevismateriale over årenes løp gjort det vanskelig for myndighetene å hente ut gode DNA-spor.

Men teknologien er i konstant utvikling, og med litt flaks kan saken løses en gang for alle. Om de får satt sammen en DNA-profil, vil man så sende den gjennom forskjellige databaser. Håpet er at de vil få treff enten på Zodiac selv eller en slektning.

- Vi sendte inn prøver for noen måneder siden, bare for å ha undersøkt det vi kan i etterforskningen. Det er det riktige å gjøre. Databasene øker hvert eneste år, samtidig som teknologien forbedres. Det er alltid mulig noe dukker opp, sier ordfører i Vallejo og tidligere drapsetterforsker, Bob Sampayan til SF Chronchicle.

Hevder faren var Zodiac-morderen



Etterforskningen har formelt sett aldri blitt avsluttet, og Zodiac-morderens identitet vært et mysterium i 50 år. Men det skorter ikke på teorier om hvem morderen er.

En av de mest kjente teoriene er det forfatter Gary Stewart som står for. I boken, «The Most Dangerous Animal of All», hevder han å ha svaret på hvem Zodiac-morderen var: Hans egen far, Earl Van Best Jr.

Gary Stewart ble adoptert like etter fødselen, men da han ble kontaktet av sin biologiske mor begynte han jakten på sin biologiske far, Earl Van Best Jr. Det viste seg imidlertid at faren døde i Mexico City, i 1984. Stewart hevder imidlertid at faren hadde en mørk hemmelighet: Han var Zodiac-morderen.

Solide bevis



Hvordan Gary Stewart fant den påståtte koblingen mellom Zodiac-morderen og faren, har ikke Stewart selv eller forlaget HarperCollins sagt noe om. Av en eller annen grunn skal han ha begynt å grave i saken, og oppdaget «solide bevis» for at Earl Van Best Jr. var seriemorderen fra California.

Blant annet fant Stewart ordene «EV», «Best» og «Jr» i kryptogrammet som ble sendt til en avis i San Fransisco. I brevet som fulgte med kryptogrammet, skrev morderen at kryptogrammet inneholdt identiteten hans. Stewart sier at navnet «Earl Van Best Jr» også er gjemt, baklengs, i samme kode.

Gary Stewart hevder i tillegg at fingeravtrykk funnet på et av åstedene matcher farens fingeravtrykk, da begge har har et diagonalt arr. En ekspert på håndskrift skal også ha knyttet farens underskrift på bryllupsattesten, til håndskriften i brevene fra Zodiac-morderen, og en fantomtegning av Zodiac-morderen skal være svært lik fotografier av faren.

Stewarts bok - en sannsynlig bestselger.

Utrolig, men sant?

Om historien ikke er fantastisk nok, har Gary Stewart mer på lager: Han sier at moren Judy giftet seg med en av etterforskerne i Zodiac-saken. Dette skal ha satt politiet i San Fransisco i en svært vanskelig situasjon, som gjorde at de praktisk talt la etterforskningen på is.

Stewart hevder altså at politiet vet mer enn de har gått ut offentlig med.

Det er enkelt å avfeie Gary Stewarts historie som vås og oppspinn, som er kokt sammen for å selge bøker. Men forfatteren selv fremstår som overbevist om at han har funnet sannheten, og sier selv at boken er full av solide, uimotstridelige bevis.

Selve kronjuvelen i bevisføringen hans er en DNA-prøve som vil fastslå om det var biologiske spor etter faren som ble funnet på åstedene.

Mange eksperter kritiserte Stewarts bok og hevdet hans beviser var tynn suppe. DNA-prøven viste seg ei heller å holde vann.