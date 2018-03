Fem uløste drapsgåter

Dokumentarsjangeren true crime har fått en renessanse gjennom serier som Netflix' "Making a murderer", HBOs "The Jinx" og "The Staircase".

Millioner har sittet klistret til skjermen og latt seg rive med i drapsgåter som har forbløffet hele verden.

Men det er ikke bare disse uløste mysteriene som har fått politiet til å klø seg i hodet. Over hele verden finnes det såkalte "cold cases" som ingen har klart å løse.

Mange vil nok også forbli uløst i årene fremover.

Hinterkaifeck-drapene



I 1922 blir en hel familie og deres ansatte funnet hakket i hjel på en gård på et lite tettsted på den tyske landsbygda.

Noen dager før drapene fant sted, skal bonden Andreas (63) ha fortalt naboer at han hadde oppdaget noen fotspor i snøen i nærheten av gården. Han kunne også fortelle at han hadde hørt merkelige lyder fra loftet og en ukjent avis på gårdens eiendom.

Noen nøkler fra gården skal også ha forsvunnet, men hverken Andreas, hans kone Cäzilia (72) eller deres datter Viktoria (35) rapporterte de savnede nøklene til politiet.

Fredag 31. mars blir altså familien drept. Hva som eksakt skjedde den grusomme kvelden er det ingen som vet med sikkerhet, men ifølge politirapportene skal drapsmannen ha klart å lokke Andreas, Cäzilia og Viktoria sammen med datteren på syv år, én etter én ut til fjøset. Her skal han ha tatt livet av dem med en hakke.

Drapsmannen skal så ha beveget seg inn til hovedhuset, hvor han også drepte barnepiken og Viktorias andre barn, en to år gammel gutt, som lå og sov.

LOKKET I DØDEN: En etter en skal familien ha blitt lokket ut til fjøset og hakket ihjel av drapsmannen. To ble også drept inne i huset. Etterpå skal gjerningsmannen hadde tilbragt flere dager i huset etter drapene, hvor han både hadde spist, sovet og matet dyrene på gården.

Les også: Han kidnappet, voldtok og jaktet på sine ofre. Én overlevde

Hvem, hva eller hvorfor er fortsatt et mysterium nesten 100 år etter. Politiets hovedteori i 1922 var at familien var blitt drept under et feilslått innbrudd, men den teorien ble avfeid da politiet fant en stor sum penger dårlig gjemt i hovedhuset.

Det viste seg nemlig at gjerningsmannen hadde tilbragt flere dager i huset etter drapene, hvor han både hadde spist, sovet og matet dyrene på gården. Naboene kunne også fortelle at de hadde sett røyk komme ut av pipen i dager etter drapene fant sted.

Mysteriet fikk en annen overnaturlig vending, da en tidligere barnepike ansatt på gården kunne fortelle at hun sluttet i jobben fordi hun mente at gården var hjemsøkt.

Drapsgåten fortsatt ikke løst, men ansees som en av de mest famøse uoppklarte hendelsene i tysk kriminalhistorie.

Les også: Åtte seriemordere som aldri ble tatt

Beaumont-barnas forsvinning

I 1966 skal de tre søsknene Jane (9), Arnna (7) og Grant (4) en tur på stranden utenfor storbyen Adelaide sørøst i Australia. Bussturen tar bare fem minutter, Jane og småsøsknene har tatt den mange ganger tidligere. Hun er av foreldrene Jim og Nancy ansett som voksen nok til å passe på.

Den unge trioen reiser fra hjemmet rundt klokken 10.00. Foreldrene gir dem beskjed om å være hjemme til klokken 14.00, men når klokken slår to, er det de tre ikke kommet hjem. Timer senere er barna enda ikke dukket opp, og da klokken passerer 19.30 kontakter foreldrene politiet.

BORTE: Jane (til venstre), Grant og Arnna Beaumont forsvant etter en dag på stranden. 50 år etter er saken fortsatt ikke oppklart.

En storstilt leteaksjon settes igang, men barna er som sporløst borte. Øyenvitner kan fortelle at de tre barna lekte sammen med en høy, tynn blond mann i 30-årene. Jakten på denne mannen er resultatløs. En caféansatt rapporterer at eldstejenta, Jane, på et tidspunkt er innom og kjøper en pai. Dette til tross for at hun skal kun ha fått nok penger av moren til bussturen og litt mat, mindre enn prisen på paien. Politiets teori er at de har fått pengene fra noen andre.

SPORLØST FORSVUNNET: Forsvinningen til de tre Beaumont-barna sendte sjokkbølger gjennom det australske samfunnet. Frem til forsvinningen var det ikke uvanlig at unge barn fikk ferdes på egen hånd over større strekninger. Her en avisforside dager etter forsvinningen.

Selv 50 år etter barna forsvant, er saken fortsatt et mysterium for politiet. Saken fikk massiv oppmerksomhet den gangen, og en rekke hobbydetektiver har forsøkt å nøste opp i mysteriet uten suksess. En rekke personer var mistenkte, men ingen ble siktet for ugjerningen.

Forsvinningen førte også til et stort skifte i den australske befolkningen. Tidligere fikk unge barn mye frihet til å leke alene, men forsvinningen satte en støkk i mange småbarnsforeldre som begynte å passe ekstra på barna.

Ken Rex McElroy

10. juli 1981 blir Ken Rex McElroy reglerett henrettet på høylys dag der han sitter i bilen sin sammen med kona i småbyen Skidmore, Missouri. Kulene hagler gjennom rutene, og McElroy blir truffet flere ganger. Foruten hans egen kone, skal det være rundt 30 til 50 øyevitner til drapet.

Alle vitnene til tross er aldri noen blitt dømt for drapet.

Drapet tiltrekker seg mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Hvordan kan en familiefar på 10 barn, bli skutt og drept på åpen gate, men allikevel blir ingen siktet?

Det tar dog ikke lang tid før media begynner å grave i McElroys fortid. 10-barnsfaren viser seg raskt å være den lille byens bølle. Totalt skal han ha vært tiltalt over 20 ganger for en rekke forskjellige kriminelle handlinger: Voldtekt, tyveri, trusler, vold og mordbrann er blant påstandene.

Til tross for de grove lovbruddene slipper McElroy unna fengsel hver eneste gang. Dette takket være enten slett politiarbeid eller at vitner "plutselig" trekker seg rett før de må møte i retten. I 1981 blir bøllen endelig dømt for å ha skutt og alvorlig skadet byens 70 år gamle kjøpmann Ernest Bowenkamp. McElroy blir løslatt mot kausjon. De neste dagene benytter bøllen til å høylytt true Bowenkamp og folk som har uttrykt sin sympati med den skadde 70-åringen.

Etterforskningen viser at McElroy er blitt skutt en rekke ganger av minst to forskjellige våpen. Det er kun den dreptes kone Trena McElroy som sier seg villig til å identifisere mulige gjerningspersoner. De rundt 40-50 andre personene på gaten hevder de ikke fikk med seg skuddene. Til slutt velger statsadvokaten å ikke gå videre med saken. Hvem som drepte McElroy forblir et mysterium.

Atlasvampyren



Selv Skandinavia har ikke sluppet unna uløste drapsgåter.

I mai 1932 blir den 32 år gamle kvinnen Lilly Lindeström funnet død i sin leilighet i Stockholm. Lindeström blir funnet naken i sengen med ansiktet ned i madrassen. Drapsårsaken blir fastsatt til å være stump vold mot hodet. Klærne til 32-åringen ligger pent brettet sammen ved siden av sengen.

Les også: Han trodde han hadde utført det perfekte drap

I rommet finner politiet også en øse dekket i tørket blod. En undersøkelse viser at blodet på øsen stammer fra Lindeström. Obduksjonen av liket avdekker at drapsmannen har tappet liket for blod og, mest sannsynlig, drukket det med hjelp av øsen på åstedet.

Foruten dette, er åstedet uten en ledetråd.

Det tar ikke lang tid før pressen får nyss i det bestialske drapet og døper drapsmannen "Atlasvampyren", oppkalt etter området leiligheten til Lindeström befinner seg i den svenske hovedstaden.

Offeret arbeidet som prostituert og politiet intervjuet åtte av hennes kunder, uten å kunne sikte noen av dem. Drapsmannen er enda ikke blitt funnet, og én teori går ut på at gjerningsmannen var en politimann som visste hvordan man skulle skjule sine spor.

SPOR: Det var ikke mange ledetråder i Lindeströms leilighet, men dette er bilder av de få sporene som politiet fant.





Speiderdrapene i Oklahoma



I 1977 finner en leirleder i speiderleiren Camp Scott i Mayes County i Oklahoma et håndskrevet brev i ryggsekken sin. I brevet blir det detaljert beskrevet hvordan tre leirdeltagere vil bli drept i løpet av de kommende månedene. Speiderlederen antar at det hele er en smakløs spøk og tenker ikke mer på det ubehagelige brevet.

Men 13. juni er ikke alt som det skal være. En av speiderlederne er på vei i dusjen, da hun plutselig oppdager en sovepose på stien til brakkene. I soveposen ligger liket til 8 år gamle Lori Lee Farmer. Lengre inn i skogen finner man senere likene til Doris Denise Milner (10) og Michelle Heather Guse (9). De tre jentene har alle blitt dratt ut av teltene sine, voldtatt og kvelt til døde.

BEVIS: Politibildet viser soveposene jentene ble funnet i.

Politikjenningen Gene Leroy Hart blir senere siktet for drapene, men blir frikjent. Hart dør senere i fengsel under soning av en annen dom.

Rundt 30 år etter de grusomme drapene, utfører myndighetene en DNA-test for å utelukke Hart som gjerningsmann. Prøven viser seg å ikke være endelig, da prøvemateriale er for gammelt.

Den gale slakteren

Jack the Ripper er kanskje moderne tids mest kjente seriemorder. Drapsmannen ble kjent for å lemleste stakkars prostituerte på det mest makabre i London på 1800-tallet. Men det er ikke bare den britiske storbyen som har vært plaget av knivsvingende drapsmenn.

PÅ SPORET: Selv med den kjente etterforskeren Eliot Ness på laget, klarte politiet i Cleveland aldri å fange seriemorderen.

Mellom 1935 og 1938 er det en seriemorder på ferde i Cleveland. Minst 12 personer er blitt lemlestet på det groveste. De fleste av likene er blitt delt i to. Flere av likene har også fått hodet, kjønnsorganer eller indre organer fjernet. Det tar ikke lang tid før pressen døper seriemorderen for "The Cleveland Torso Murderer". Andre omtaler drapsmannen som "Den gale slakteren".

Ofrene er som oftest hjemløse og uten identifikasjonpapirer, kvinner og menn. Politiet setter inn en storstilt jakt på drapsmannen, uten nevneverdige resultater. Politimannen Eliot Ness, kanskje mer kjent som mannen som stoppet mafiatoppen Al Capone, er blant de som deltar i etterforskningen.

Men selv med «kjendisetterforskere» på laget, er resultatet nytteløst.

Først i 1939 anholder politiet en mann de tror kan ha gjort det. 52 år gamle Frank Dolezal blir undersøkt og avhørt, men han dør under mystiske omstendigheter i arresten før man kan få en dom. I ettertid blir det konkludert med at Dolezal neppe er rett mann.

MYSTERIUM: Rekonstruksjoner av hvordan politiet tror flere av ofrene til seriemorderen i Cleveland så ut. Grunnet manglende identifikasjonpapirer er flere av ofrenes identitet aldri blitt kjent.

En annen mistenkt, krigsveteran og lege Francis E. Sweeney, blir avhørt av Ness selv. Han består heller ikke to runder med en løgndetektor. Dette er dog en tidlig utgave av maskinen, og Ness føler seg ikke sikker på at de har nok beviser til å ta saken videre.

I ettertid har det blitt spekulert i at "The Cleveland Torso Murderer" ikke var én person, men flere. Noe endelig svar er ikke blitt funnet.

(Kilder: Wikipedia, Gizmodo, Side3, All Day)